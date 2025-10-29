Cuatro exposiciones serán inauguradas en el Centro Cultural Recoleta (CCR) este jueves 30 a las 18, entre las que destaca Artistas y arquitectos. Bedel, Benedit y Testa, que celebra los 45 años de la institución en un recorrido curado por Cecilia Rabossi que se desplegará en las salas 7, 8 y 9. Todas las propuestas podrán visitarse de martes a viernes de 12 a 21 y sábados, domingos y feriados, de 11 a 21, en Junín 1930.

Esta exposición se centrará en el proyecto arquitectónico de remodelación y reciclaje del asilo de ancianos General Viamonte por parte de los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, que se llevó a cabo entre los años 1979 y 1983, y derivó en la creación del CCR. También, la muestra repasará su producción artística realizada en dichas décadas, ya sea de forma individual o como integrantes del Grupo de los Trece, conocido posteriormente como grupo CAyC.

Por otro lado, Lo que arrastra la corriente, curada por Mercedes Lozano y Violeta González Santos en la sala 4, tomará como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. La muestra compartirá los acercamientos de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous sobre tres cuencas fluviales importantes de Argentina. Ombligo, con obras de los artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala (sala 10), con curaduría de Nicolás Cuello, presenta un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas explorando, a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo. Finalmente, Punto de mira, dianas y blancos geométricos en las pinturas de María Martha Pichel, con curaduría de Laura Isola y en la sala 13, invitará a reflexionar sobre la relación entre el espacio, la precisión y la fuerza simbólica de la geometría en conexión con el cuerpo y la acción.