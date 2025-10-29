La expresa textil Sueño Fueguino, que opera en Tierra del Fuego desde 1981 y produce conocidas marcas como Danubio, Cannon, Fiesta y Suplesa, despidió a 30 trabajadores temporarios y 5 fijos de su planta de Río Grande. Los dueños advirtieron que la totalidad de los puestos de trabajo corren riesgo si no se resuelve el conflicto con el Gobierno nacional. Peligran 130 empleos más. “Todos los despidos son dolorosos, pero esta vez fue distinto. No habíamos visto gente llorar así, salir como si se les derrumbara la única esperanza que tenían”, describieron los delegados.

En la antesala de lo que se interpreta como una advertencia de cierre, la firma informó que tiene 25 camiones con 700 toneladas de productos acumulados sin distribuir porque se les impide exportar, lo cual derivó en la decisión de reducir personal. “La noticia llegó desde Buenos Aires y a las dos horas les informaron que podían retirar sus pertenencias e irse”, aseguró a un medio local, Sebastián del Castillo, uno de los trabajadores.

“Hay compañeros con 25 años de trabajo, otros con 7 o 9. Verlos llorar fue muy duro. Nadie tiene otro empleo o un proyecto afuera, todos dependen de este ingreso. Más allá del apego, hay personas que son sostén de su familia. Hoy se quedaron sin su fuente laboral de un día para el otro”, añadió Gabriel Hoquart.

Sueño Fueguino fue una de las compañías excluidas del régimen promocional de la Ley 19.640, por parte del Gobierno nacional, por estar litigando contra el Estado. Se trata de uno de los principales productores de ropa de cama del país, con 450 puntos de venta y un papel central en la industria textil de la provincia patagónica.

“Estamos impedidos de exportar y ya no hay dónde almacenar. Es imposible sostener el empleo”, declaró a FM La Isla el abogado Raúl Paderne. El letrado aseguró que la “decisión es absolutamente inconstitucional, porque impide el derecho de peticionar ante las autoridades”.

Y remarcó: "de no revertirse esta situación carente de sustento legal, que atenta contra derechos reconocidos por ley y por la propia Constitución, Sueño Fueguino S.A. se verá obligada a efectuar una reducción de su actividad industrial, poniendo en riesgo más de 130 puestos de trabajo adicionales y una trayectoria de más de 40 años de producción ininterrumpida en la provincia”.

La cartera de Trabajo provincial informó que desde diciembre de 2023 se perdieron 10.000 puestos de trabajo, aproximadamente el 10 por ciento de la fuerza laboral provincial.