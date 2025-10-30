Con un mensaje para los mercados, Bessent sigue de festejo por el triunfo de Milei
El secretario del Tesoro estadounidense dedicó un nuevo tuit a la Argentina y contó que telefoneó ayer desde Corea del Sur a Javier Milei "para felicitarlo por la histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones intermedias".
Aprovechó para celebrar el respaldo que junto a Donald Trump le dieron a Milei y dejó un mensaje en busca de que el resultado lleve tranquilidad financiera: "Los mercados deberían satisfacer con facilidad y entusiasmo las necesidades de financiación de la República para 2026".
Bessent también dijo que "los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina" votaron "de forma abrumadora" por Milei y opinó que "saben que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica".
El regreso de García-Mansilla y las reformas en las que trabaja para el Gobierno
Manuel García-Mansilla, el excomisionado de Javier Milei en la Corte Suprema, recaló en la Fundación Faro, desde donde las huestes oficialistas pretenden librar la batalla cultural. De traje azul y corbata celeste, García-Mansilla dio el martes una clase magistral en la que se preguntaba si el Poder Judicial –a cuya cima él llegó por el dedo del Presidente– era el talón de Aquiles argentino.
No solo de dar charlas vive el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Por el contrario, García-Mansilla está abocado a una tarea concreta: el excortesano trabaja desde la fundación que dirige Agustín Laje en quince proyectos de reforma que La Libertad Avanza (LLA) buscará impulsar con el recambio del Congreso tras la victoria en las elecciones de medio término.
"Rumores de baja estofa": Francos dice que seguirá en su cargo
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó anoche como “rumores de baja estofa” su supuesta salida del Gobierno Nacional, en medio de los rumores por su relación tirante con el asesor Santiago Caputo.
“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí”…, dijo el funcionario parafraseando una de las canciones más conocidas de la cantautora María Elena Walsh.
En ese sentido, Francos atribuyó a “rumores de baja estofa” su posible salida del gobierno encabezado por Javier Milei, y advirtió que “jamás le diría al presidente es él o yo”.
Milei agradeció el "apoyo incondicional" de Bessent
Con un tuit en inglés, el Presidente expresó nuevamente su agradecimiento y sumisión al secretario del Tesoro estadounidense, gran artífice de la victoria electoral de La Libertad Avanza.
"Gracias, secretario Bessent por sus amables palabras y su apoyo incondicional", escribió Milei y consideró que el domingo pasado "el pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad".
"Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos. ¡MAGA!", completó el mandatario argentino.
En el gabinete nadie está con el sillón asegurado
El Presidente había anunciado después de los comicios del domingo que postergaría los cambios de gabinete hasta –posiblemente– el 10 de diciembre, pero ayer algo cambió. Hubo avances en ese sentido y las modificaciones podrían ocurrir antes de lo esperado.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich estuvo en la Casa Rosada junto a su segunda, Alejandra Monteoliva, que desembarcaría como la nueva titular de la cartera, según confiaron a este diario cerca del mandatario. Ambas visitaron al asesor, aún sin cargo, Santiago Caputo, en sus oficinas del salón Martín Fierro ubicadas en el primer piso de Balcarce 50.