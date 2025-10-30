Con un mensaje para los mercados, Bessent sigue de festejo por el triunfo de Milei

El secretario del Tesoro estadounidense dedicó un nuevo tuit a la Argentina y contó que telefoneó ayer desde Corea del Sur a Javier Milei "para felicitarlo por la histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones intermedias".

Aprovechó para celebrar el respaldo que junto a Donald Trump le dieron a Milei y dejó un mensaje en busca de que el resultado lleve tranquilidad financiera: "Los mercados deberían satisfacer con facilidad y entusiasmo las necesidades de financiación de la República para 2026".

Bessent también dijo que "los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina" votaron "de forma abrumadora" por Milei y opinó que "saben que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica".