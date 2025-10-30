Coches con más de 70 años de antigüedad, cuando su vida útil es de 20. Material cancerígeno en toda la red de la Línea B, que ya mató a cuatro trabajadores, infectó a otros 150 y expone a miles de personas todos los días. Demoras, cortes de luz, falta de mantenimiento en estaciones y vías son algunos de los problemas que denuncia la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) respecto del servicio del subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de un nuevo aumento en el valor del pasaje: un 4,1 por ciento a partir del 1º de noviembre.

"Si vos tomás el promedio general del aumento de las tarifas del transporte público en el año, está llegando casi al 60 por ciento, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es casi del 22 por ciento. O sea, aumentó más del doble del valor del IPC. ¿Qué salario en Argentina acompaña ese aumento? Ninguno", denunció el integrante del Secretariado Ejecutivo de AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, en la 750.

Según indicó el dirigente sindical, entre los aumentos y el congelamiento de los salarios hubo una merma en la cantidad de usuarios que todavía elige al subte como transporte para movilizarse en la Ciudad. Sin embargo, al ser un público cautivo, la firma privada a cargo de la concesión suple las pérdidas con aumentos de tarifas, para así recuperar sus ganancias.

Fue en diciembre de 2021 que la empresa Emova Movilidad firmó un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de los subtes de la Capital Federal. El cambio de firma es, en realidad, ilusorio, según denuncian los trabajadores del transporte porteño, porque el dueño detrás de la firma es el mismo Grupo Roggio, a través del consorcio Metrovías, la compañía que estuvo a cargo de la concesión desde la privatización del subte en 1994. En 2021, Emova fue la única empresa que se presentó en la licitación.

"Es el mismo grupo económico, hicieron un lavado de cara pero es la misma empresa, con los mismos problemas, con la misma política de desidia. No les importa el usuario ni el servicio. El boleto estaba apenas superando los $100, entonces el aumento ha sido sideral porque el sábado vamos a llegar a los $1200. Eso si tenés la SUBE registrada, si no pasás a $1900", advirtió Dellecarbonara en Escuchá Página|12.

La concesión del transporte público es, históricamente, un negocio para las empresas privadas que se presentan a licitación, en ocasiones casi sin competencia, y que luego reciben subsidios millonarios para brindar servicios que rara vez cumplen.

"Acá siempre hemos planteado que los transportes, en general, deberían ser reestatizados y bajo control de aquellos que están interesados en que sea un servicio público, cómodo, eficiente y, sobre todo, seguro, que somos los propios trabajadores, usuarios y vecinos", planteó el intengrante de AGTSyP.