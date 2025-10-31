Central viaja a Alta Córdoba por un nuevo objetivo: clasificar a la Supercopa Internacional. Para eso el equipo de Ariel Holan necesita solo sumar un punto frente a Instituto. Pero el rival, que ganó muy poco en las últimas fechas, aún puja por clasificar a los octavos de final del torneo Clausura y con un triunfo vuelve a las posiciones de acceso a la próxima ronda del campeonato. El entrenador auriazul se llevó ayer al plantel sin definir la duda en el mediocampo, ante la opción de reemplazo de Gaspar Duarte con la vuelta de Santiago López.

En Junín, frente a Sarmiento, el canaya con el triunfo se aseguró participar en la próxima Copa Libertadores. En la fecha anterior ya había confirmado la clasificación en el Grupo B a los octavos de final del Clausura. Por delante el equipo se plantea afirmarse en el primer puesto de la tabla anual, para lo cual solo le falta un punto, lo que asegurará su clasificación a la disputa el año que viene de la Supercopa Internacional, que brinda la oportunidad de jugar un partido para sumar un nuevo título con el ganador del juego que animarán Platense, campeón del Apertura, ante el campeón del Clausura. Pero también Central busca llegar hoy en Alta Córdoba al sexto triunfo consecutivo para sacar ventaja en su pelea con Deportivo Riestra por quedarse con la primera posición del grupo.

A pesar del excepcional presente deportivo, Holan mostró dudas en la semana en cuanto al equipo para visitar esta noche a la gloria cordobesa. El interrogante aparece en la posición del mediocampo más discutida, y que tiene con opción a Duarte, titular en Junín, o la vuelta de López. Por el resto el equipo será el que jugó los 45 minutos pendientes con Sarmiento la semana pasada.

Instituto ganó solo dos partidos de los últimos 12 que disputó. Su presente no es bueno. Pero aún conserva chances ciertas de jugar los octavos de final. La Gloria tiene 15 puntos y está fuera de las primeras ocho posiciones por diferencia de gol. Si hoy gana le saca tres puntos de ventaja a Atlético Tucumán, el octavo de la tabla. Daniel Oldrá dispuso para esta noche el ingreso de Luca Klimowicz en reemplazo del suspendido Stéfano Moreyra, respecto al equipo que viene de caer con Deportivo Riestra.

Instituto: Roffo; Mosevich, Alarcón, Zalazar; Beltrán, Méndez, Lódico, Lucas Rodríguez; Córdoba, Klimowicz, Luna. DT: Daniel Oldrá.

Central: Broun; Giménez, Mallo, Komar, Sández; Ibarra, Malcorra; Duarte o López, Di María, Campaz; Veliz. DT: Ariel Holan

Arbitro: Nicolás Ramírez

Cancha: Monumental Presidente Perón (Alta Córdoba)

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium