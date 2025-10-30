El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires fue exitoso, por lo menos considerando que no se conocieron denuncias de problemas relacionados a su uso ni con el conteo de los votos, cuya difusión se cumplió en tiempo y forma. Aún así, el nuevo elemento de votación sigue generando dudas en cuanto a la suma de categorías, dado que creció el voto en blanco en aquellas jurisdicciones en las que hubo que elegir más de una categoría.

Con todo, el buen desarrollo de los comicios nacional empoderó a la oposición, que es el espacio mayoritario en defender el modelo de votación, para exigir que se trate en la Legislatura y poder aplicarla en las próximas elecciones de la provincia de Buenos Aires.

“Creemos que la sociedad bonaerense merece poner en tema de agenda la implementación de la Boleta Única en Papel para los escrutinios provinciales y esto debemos hacerlo cuanto antes”, dijo el presidente del bloque del PRO en Diputados, Matías Ranzini, hombre del riñón de Cristian Ritondo.

En diálogo con Buenos Aires/12, el diputado electo y apoderado de La Libertad Avanza, Juan Esteban Osaba, dijo que ir por la aplicación de la BUP es “la idea general” del espacio, sobre todo “después de la muestra que tuvimos de lo ventajoso que es un sistema respecto de otro, que la gente lo palpó” y lo consideró “casi una obligación”.

La senadora radical y titular de la Comisión de Reforma Política, Nerina Neumann, también afirmó que “es el momento de discutir con tiempo las reformas que necesita nuestro sistema electoral para el 2027”.

La legisladora, junto a sus pares Marcelo Daletto y Alex Campbell presentaron proyectos para implementar la BUP en la Provincia. “La Boleta Única y la Ficha Limpia son herramientas que mejoran la transparencia y fortalecen la confianza ciudadana. No son banderas partidarias, son pasos necesarios para modernizar nuestra democracia”, remarcó Neumann. “La Boleta Única ganó”, aseveró.

A fines del año pasado, los diputados provinciales Agustín Forchieri (PRO), Maricel Etchecoin (CC) y Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal) sacaron a la luz un proyecto unificado para establecer la BUP en la provincia, bajo el paraguas de cuatro puntos centrales: eficiencia y ahorro, al simplificar el proceso electoral y reducir drásticamente la impresión y distribución de boletas; modernización; equidad, asegurando que todas las fuerzas políticas tengan presencia en el recinto de votación y transparencia.

Un experimentado en temáticas electorales que cuenta con varios años de organización de esos procesos encima reconoció a Buenos Aires/12 que si bien el método sirve para lo operativo, destruye a los partidos políticos dado que genera, por ejemplo, la aparición de personajes mediáticos para atraer a los electorados por fuera del debate político.

Si estas propuestas se convirtieran en ley y se aplicara la BUP a nivel provincial, la papeleta de 2027 tendría tres cuerpos: candidatos a gobernador y vice; diputados o senadores (según la sección electoral); intendente con sus concejales y consejeros escolares. En estos casos habría diversos puntos a debatir, por ejemplo, en lugar de hacer una misma impresión para toda la provincia como ocurrió en estos últimos comicios, habría que hacer 135 talonarios diferentes, uno por municipio.

Eso sin contar las PASO, dado que esta vez el modelo de BUP se aplicó directamente en las generales porque las Primarias se suspendieron a nivel nacional y provincial, aunque solo por este año.

Sobre este último punto encendió las alarmas este miércoles el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quien en el marco del acto de apertura del escrutinio definitivo postuló que “quedarán para los próximos meses, para el año 2026, cómo se continúa con este nuevo instrumento de votación” porque “hay un enorme desafío que tiene que ver con las PASO y la boleta única papel, cómo reintegrar o cómo recuperar el sistema democrático y de organización de los partidos políticos”.

“Las PASO se suspendieron, pero es un debate que sin lugar a dudas se va a dar el año que viene. Es necesario que se realice y es preferible que se realice en un año no electoral”, pidió a los legisladores.

Más allá de los deseos, a estas alturas se ve difícil que las negociaciones avancen en la Legislatura porque hay un amplio sector del peronismo que marcó su rechazo al modelo y, desde el 10 de diciembre, el oficialismo provincial tendrá la mayoría con quórum propio en el Senado bonaerense, lo que haría que la oposición quede limitada en sus intentos.