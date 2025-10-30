Con más de 40 mil almas en La Fortaleza, Lanús ganó 1-0 este jueves la segunda semi de Copa Sudamericana ante la U de Chile y jugará la final el próximo 22 de noviembre en Asunción ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

El duelo inició caliente y casi deja al Granate con diez cuando apenas se jugaban 6 minutos: Cardozo lo atendió feo a Altamirano y el volante la sacó barata porque sólo fue amonestado.

La primera llegada fue para los trasandinos con un remate de Aránguiz que Losada logró contener. Pero en la réplica, una recuperación de Salvio desde el mediocampo propició la veloz carrera de Marcelino Moreno, que de cara al arquero Castellón definió con tres dedos, aunque el VAR determinó que el N° 10 estaba adelantado por milímetros.

El partido era muy entretenido y el argentino Di Yorio buscó sorprender de emboquillada al arquero local. Rodrigo Castillo estaba con hambre, ponía en problemas a la última línea visitante y sobre la media hora hizo una individual que terminó con el desvío prodigioso de un rival al corner. Aunque el goleador a la postre tendría merecido premio. En la jugada siguiente, el árbitro venezolano revisó vía VAR una posible mano en el área trasandina que luego no consideró.

En el complemento, Lanús salió con todo: primero Salvio probó a Castellón y enseguida un disparo de Castillo se desvió en un defensor. Pero sorpresivamente concretó la U de Chile: en un envío desde la derecha, falló Losada, pero no Salomoni, otro argentino que anotó de zurda, aunque el tanto no se convalidó por un offside previo, lo que desató alivio y un tremendo festejo en la afición local.

Ni hablar cuando Moreno se la sirvió a Castillo, quien eludió al arquero y sacudió la red. Entonces volvió a explotar La Fortaleza. Y en un final para el infarto, el empuje de los chilenos no alcanzó. Tras un epílogo bochornoso con gresca incluida entre protagonistas, Lanús es finalista y va por otra estrella.



