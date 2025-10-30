El triunfo electoral del domingo le allanó el camino al Gobierno para la sanción del Presupuesto 2026 que exigen tanto el Tesoro Norteamericano como el Fondo Monetario Internacional. A pedido de Washington, el presidente Javier Milei reunió en la Casa Rosada a unos veinte referentes provinciales —entre gobernadores y vices— y buscó transmitir una postal de gobernabilidad. Único orador por parte del oficialismo, Milei confirmó que convocará a sesiones extraordinarias y anunció el envío de tres proyectos clave que se tratarán en ese período: la reforma laboral, la reforma del Código Penal y la reforma tributaria. Además, pidió la colaboración de los mandatarios provinciales para aprobar el Presupuesto. La oposición en Diputados tenía previsto emitir dictamen el próximo martes, pero el cambio en la correlación de fuerzas dentro de la Cámara baja podría dilatar los tiempos. “O hay un acuerdo político para prorrogar el debate o nosotros vamos a votar nuestro proyecto”, advierten cerca de Martín Menem.

La victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional modificó el clima político dentro del Congreso. Semanas antes de las elecciones, los bloques opositores marcaban la agenda y los tiempos en ambas cámaras. El megabloque conformado este año por Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y, más recientemente, los libertarios exiliados en el bloque Coherencia, lograron incluso aprobar un cronograma para acortar los plazos del debate presupuestario y acelerar su sanción. Esa hoja de ruta fijaba el próximo martes 4 como fecha límite para dictaminar. Desde el oficialismo admiten que el triunfo electoral del domingo le da “más chances de aprobarse” --al Presupuesto-- tal como fue redactado.

Las negociaciones para incorporar los planteos de la oposición —como los impulsados por Nicolás Massot, que proponían sumar las partidas destinadas a las emergencias en discapacidad y pediatría, además del financiamiento universitario— se diluyeron tras la victoria en las urnas. Envalentonados, los libertarios aseguran: “O hay un acuerdo político para prorrogar el debate o nosotros vamos a votar nuestro proyecto, y hay que ver si lo quieren llevar al recinto”.

La opción que analizan cerca del presidente de la Cámara baja, Martin Menem, es estirar los plazos y votar el Presupuesto durante las sesiones extraordinarias, con la nueva composición parlamentaria. Los bloques opositores desconfían de esa maniobra. Consultado por Página/12 sobre esta posibilidad, un diputado involucrado en las negociaciones advirtió: “Si el Gobierno llama a extraordinarias mediante un decreto y se compromete en una conferencia de prensa a que se trabaje e incorporen los reclamos de los gobernadores y las leyes vetadas, nosotros estamos en condiciones de rever lo del 4”.

No parece ser el caso. En Unión por la Patria creen que el Gobierno buscará dictaminar y tratar el Presupuesto con la nueva composición de la Cámara, “salvo que arreglen con los gobernadores”. Durante el encuentro del jueves, Milei dio una extensa exposición ante los mandatarios presentes, con excepción de Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Gildo Insfrán, que no fueron invitados. Allí adelantó el envío al Congreso de las reformas laboral, tributaria y del Código Penal, aunque evitó entrar en detalles. “Se fueron con una idea no muy concreta”, señalaron cerca de los gobernadores a este diario.

Según pudo reconstruir Página/12 el presidente expresó su interés por alcanzar un acuerdo en torno al Presupuesto. Sin embargo, al cierre de esta nota, varios diputados advertían sobre la inconsistencia de sancionar una ley de gastos que no contemple la futura reforma tributaria. Todos los indicios apuntan a que la discusión presupuestaria será más prolongada de lo que la oposición había imaginado semanas atrás.

Por su parte la Casa Rosada, el presidente de la Cámara —ratificado por Javier Milei en las últimas horas— y Bertie Benegas Lynch trabajan para concretar un nuevo encuentro paralelo a la Comisión de Presupuesto el próximo lunes, un día antes de la fecha límite para dictaminar. La apuesta es que la reunión de Milei con los gobernadores haya servido para desarticular las firmas que la oposición necesita para llevar al recinto un dictamen propio y avanzar con su sanción.

El canciller de las finanzas

El desánimo por el nuevo pulso que tomó la discusión del Presupuesto se reflejó en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del jueves, a la que asistió el canciller en su rol de exsecretario de Finanzas. Buena parte de la oposición dejó sus sillas vacías. “Pidieron la reunión y después no vienen”, se quejaron los libertarios.

Durante su exposición, Pablo Quirno prometió que el Gobierno trabajará para robustecer las reservas del Banco Central y negó condicionamientos por parte de Estados Unidos ante la seguidilla de salvatajes anunciados. Aseguró que la administración de Donald Trump brindó asistencia únicamente para garantizar la continuidad del plan económico de Milei, y descartó exigencias vinculadas al swap con China “ni nada relacionado con uranio o litio, que además son de las provincias”, dijo. “Es cierto, tuvimos un proceso de corrida, pero fue porque el mercado tenía miedo de que volvieran ustedes”, le reprochó a los pocos diputados de Unión por la Patria presentes.