Luego de unos días de silencio postelecciones, la discusión postergada en el PRO comienza a cobrar forma. Mientras algunos dirigentes, como la vicejefa porteña Clara Muzzio, plantean que quien no está con Javier Milei es prácticamente un traidor, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal hizo un análisis de las elecciones y remarcó que el PRO tiene que volver a ser una alternativa electoral con peso propio en 2027. Algo similar planteó Mauricio Macri, aunque reconoció que todavía no tienen en claro el candidato.

El planteo de Muzzio hizo mucho ruido en los macristas paladar negro, sobre todo por su idea de que prácticamente no hay otra alternativa que fundirse en La Libertad Avanza. "Dentro del PRO, el pasado estuvo representado por los que se opusieron a la alianza con LLA y no apoyaron a los propios candidatos", remarcó la vicejefa porteña. "¿Somos un PRO que simpatiza con el “murmullo socialista” y toma algunas ideas progresistas de acá y de allá, o somos un verdadero PRO liberal orientado al futuro? Ambas cosas a la vez son irreconciliables ¿Queremos ser realmente interesantes para los jóvenes y darles un rol decisivo o queremos que sean unas fotos en Instagram en reuniones nostálgicas?", azuzó al sector autonomista.

Del otro lado, Macri dejó en claro que piensa que el PRO tiene que recuperar protagonismo y construir un candidato propio para 2027. En esa misma línea, salió Vidal, que se había opuesto al acuerdo con La Libertad Avanza. “No quería decir nada que fuera en contra de los candidatos del PRO que estaban en esas listas. Quería marcar mi diferencia, pero también respetar lo que había decidido mi partido”, indicó.

“No ver una boleta amarilla del PRO en la mayor parte del país me dio cierta tristeza”, remarcó. “Necesitamos que La Libertad Avanza tenga una alternativa, que no sea el único camino, y que esa alternativa sea racional, seria y profesional. Creo que esa es tarea del PRO”, dijo.