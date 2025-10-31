La Unidad Fiscal Jujuy imputó a una pareja como los presuntos financistas y organizadores del transporte de un cargamento de 48 kilos de cocaína incautado en julio último en un procedimiento policial que incluyó una persecución por la ruta nacional 34, entre las localidades de Yuto y Calilegua, y culminó con la detención de cuatro personas y el hallazgo de la droga oculta en los tanques de combustible de dos automóviles.

El juez federal de Garantías de Jujuy, Eduardo Hansen, dictó la prisión preventiva para Cristián Chavarría y su pareja, Natasha Jorgelina Benítez. En una audiencia realizada el 20 de octubre ambos quedaron imputados como coautores del delito de organizadores y financistas de un transporte de estupefacientes agravado, que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión.

El caso, investigado por la fiscal federal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, se inició el 3 de julio pasado, cuando los conductores de dos automóviles, un Fiat Cronos y un Grand Siena, evadieron a una patrulla de la Policía Federal que hacía un control en la ruta 34, a la altura de Yuto. En lugar de detenerse los conductores huyeron, los policías por persiguieron y los alcanzaron en Calilegua.

El conductor del Fiat Cronos fue identificado como Iván Gustavo Subelza, mientras que el otro vehículo era conducido por Franco Fernández, quien llevaba como acompañantes a su pareja, Marianela Giraldez, a su hija Brisa y dos hijos menores de edad.

“Ya perdí”, dijo Fernández ante los policías, luego pidió que sus hijos no vieran el procedimiento y reveló que llevaba droga.

Los autos fueron trasladados hasta la base operativa de San Pedro. Ambos rodados transportaban 48 kilos de cocaína dentro de sus tanques de combustible. Los vehículos fueron secuestrados, igual que celulares de los conductores.

La fiscalía imputó a Subelza, Fernández, Giraldez y la hija de esta última, por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Todos quedaron en prisión preventiva.

Segunda etapa: los financistas

En la continuidad de la investigación se supo que el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, investigaba a la pareja Chavarría-Benítez y que estaban ligados con Subelza y Fernández.

Gendarmería Nacional ya tenía a Subelza como posible transportista dentro de una organización narcocriminal, cuyos presuntos jefes eran Chavarría y su pareja.

Luego de entrecruzar datos, la fiscalía estableció que los implicados habían hecho ya varios viajes, siempre desde localidades fronterizas hacia Mendoza, San Juan, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. Según la hipótesis fiscal, estos viajes habrían sido coordinados por la pareja, que residía en un inquilinato del barrio San José, en la ciudad de Salta.

Entre otras evidencias, las intervenciones telefónicas realizadas por la fiscalía de Salta a la pareja permitieron advertir una intensa actividad de comunicativa, tanto días previos como durante el transporte de la droga incautada en Jujuy.

Además, por registros de videovigilancia se constató que días antes del transporte, el Grand Siena estuvo en la casa de la pareja y su conductor hizo varias paradas en la ciudad capital.

Los investigadores también detectaron que Chavarría acompañaba al conductor del Fiat Grand Siena en un auto de alquiler, Renault Logan, lo que ya había hecho en octubre pasado, viaje previo a Mendoza.

También se estableció que el Grand Siena y el Renault Logan viajaron a Orán el 3 de julio, el día del procedimiento, que fue cerca de la medianoche. Y se confirmó que en la localidad jujeña de Libertador General San Martín se les unió el Fiat Cronos.

Luego, los conductores con los autos se trasladaron hasta la localidad salteña de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia, donde habrían cargado la droga, para regresar en caravana, al menos hasta Colonia Santa Rosa, donde fueron vistos los tres vehículos.

Todo esto llevó a la Unidad Fiscal Jujuy a pedir la detención de Chavarría y Benítez y el allanamiento de su vivienda y la de la madre de la mujer, lo que se concretó el 17 de octubre pasado y, informó la fiscalía, se secuestró abundante evidencia: más de un millón de pesos, una camioneta Toyota, un Volkswagen Up y documentación tanto de los autos secuestrados como de otros vehículos.

En la audiencia la fiscalía reveló detalles de las escuchas telefónicas, entre otras pruebas. También indicó que Chavarría tiene una condena de 6 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado, dictada en 2020.