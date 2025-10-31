A horas de la reunión de Axel Kicillof con los intendentes aliados para definir los pasos a seguir en la discusión interna del peronismo, la exvicepresidenta sacó una carta analizando los motivos detrás de la derrota electoral del pasado domingo, donde hace un especial énfasis en el error del desdoblamiento de la votación en Buenos Aires.

"La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral", apuntó la exmandataria y agregó: "La diferencia de casi 14 puntos en la elección del 7 de septiembre en PBA operó como una PASO o balotaje que permitió reagrupar el voto antiperonista".

Por la 750, el periodista político Alan Longy afirmó: “(El mensaje) se da en la previa a la reunión de los intendentes con Kicillof. Va a estar picante, no; lo siguiente”.

En tanto, Cynthia García le contestó que, según ella, sería un error leer el mensaje únicamente en clave de interna política.

“Hay que poner todo en su justa medida. Cristina hace un planteo político. Y no es que ahora dice algo distinto. No es que es ahora contra Kicillof. Porque me preocupa que se lea en estos términos, que se pierda el sentido de lo que está diciendo y se lea como la interna”, afirmó García.

Y añadió: “Que no es que no exista la interna. Pero son puntos de una estadista que analiza un resultado electoral. También lo esperamos de Kicillof, de Quintela, de Massa, de todas las fuerzas que conforman el peronismo, que hagan una base analítica”.

Enfatizando esta idea, Longy añadió: “Hay un problema de que está implícito que el peronismo no puede sacar más de 35 puntos. Hay como un horizonte de algo dado. Y hay que mirar para adelante. Pensar qué ambición de liderazgo y de conducción de mayorías. Pensar que se puede ganar a pesar de que se sume todo el antiperonismo”.