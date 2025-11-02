En la mayor parte de la bibliografía económica, “estabilidad” es un concepto vinculado al crecimiento de la riqueza en general, aunque en particular a la acumulación del capital. El objetivo de esta estabilidad es lograr un crecimiento tanto del capital como del PIB más o menos constante, sin altibajos.

En esencia, se trata de crecer a un ritmo tal que sea sostenible, eludiendo o al menos atenuando los ciclos económicos y las crisis, y, para Keynes, “lo mejor es considerar que el ciclo económico se debe a un cambio cíclico en la eficiencia marginal del capital”, entendiendo por eficiencia marginal del capital a la rentabilidad esperada respecto al capital invertido.

El concepto de estabilización surgió a partir de la crisis del '30, en tiempos en que Alvin Hansen advertía sobre un “estancamiento secular”, y, más en particular, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Aunque con diferencias entre sí, esta idea puede verse plasmada en modelos de crecimiento tanto de Harrod como de Solow.

En la década de 1960, se inició el debate sobre si era posible el crecimiento con inflación y, luego, que era necesario sacrificar el nivel de empleo para reducir la inflación y así poder crecer. En la década de 1970, empezó a experimentarse la estanflación, el estancamiento (o depresión), que implica pérdida de puestos de trabajo, con inflación.

Inestabilidad en Argentina

Existe consenso en que, desde 1930, el patrón de acumulación en Argentina dejó de estar centrado en la matriz agroexportadora y fue configurándose el patrón conocido como industrialización sustitutiva de importaciones.

Tras experimentar un crecimiento industrial inédito para la historia nacional, en la década de 1950 comenzó a percibirse que para industrializarse era necesario contar con más dólares (la forma dineraria hegemónica en el intercambio internacional desde mediados del siglo XX). Desde entonces, en general se interpreta que el límite al crecimiento en Argentina es esta carencia de dólares, denominada “restricción externa”.

Siguiendo a Raúl Prebisch, la menor productividad industrial argentina respecto a la de otras naciones más desarrolladas se refleja en los precios y, por lo tanto, en la tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio. La falta de estabilidad en Argentina, expresada en ciclos como los períodos de “stop and go”, daban cuenta de inestabilidad, descripta por Marcelo Diamand.

No obstante, el primer período de amesetamiento del PIB se materializó desde que se llevó a adelante la primera modalidad del patrón de acumulación popularizado como “valorización financiera”, entre 1976 y 1991. En este período, el dólar cobró una relevancia cualitativa y cuantitativamente mayor que antes en la economía argentina.

Es en ese mismo intervalo temporal se experimentó la mayor inflación en la historia argentina, llegando a un pico que superó el 3 mil por ciento en 1989. Si bien la inflación se había disparado con “El Rodrigazo” en 1975, para analizar el inicio de las condiciones de inflación tan elevada, de acuerdo a Daniel Heymann, “parece apropiado tomar como punto de partida el quiebre del programa de liberalización económica y el tipo de cambio prefijado que aplicó el régimen militar”.

Desde 1976, los dólares adquirieron mayor demanda que antes porque empezaron a utilizarse de un modo más extendido para fines no productivos o fuera del ámbito nacional. Esta “fuga” de capitales y los pagos de deuda externa se han convertido en los grandes desestabilizadores.

En 1991, se inició el período de la “Convertibilidad” que logró estabilizar los precios. Se trata de otra modalidad de “valorización financiera”, que para contar con los dólares necesarios para su puesta en marcha requirió de la privatización de empresas públicas y el endeudamiento externo.

Siguiendo una secuencia lógica e histórica, la “restricción externa” es unilateralmente conceptualizada desde el Estado Nacional pero es un aspecto del resultado de un proceso de intercambio entre naciones de productividades marcadamente diferentes, hoy dominado por capitales que debido a su propia transnacionalización no pueden funcionar en dinero local. No es una causa sino una consecuencia que se manifiesta en Argentina, en la esfera dineraria, como falta de dólares, subordinación y dependencia también dineraria.

Planes de estabilización

Todos los planes de estabilización implementados en Argentina desde 1952, con diferentes énfasis y prioridades, pueden exponerse en dos aspectos: a) Incorporar más dólares (mediante exportaciones, IED y/o endeudamiento), y b) Emitir menos dinero local.

La macroeconomía es el recorte de la realidad económica en la que se manifiestan la estructura económica y la correlación de fuerzas de las distintas clases sociales y fracciones del capital. Se expresa en salarios, ganancias, inversiones y tasas de interés, entre otras variables.

Al hablar de desequilibrios o inconsistencias macroeconómicas se alude a una relación cuantitativa de variables no deseada, es decir, que afecta a los objetivos de política económica, que no son los mismos para todos los gobiernos. Puede existir una inconsistencia o relación no deseada debido al incumplimiento relativo de un objetivo central, pero también por la ausencia transitoria de mejores alternativas para lograrlo, como cuando se privilegia no afectar una relación que se jerarquiza, por ejemplo, el sostenimiento del salario real sin lograr niveles de inflación bajos.

Economía política

El desplazamiento de la economía política hacia la economía (a secas) implica el abandono del estudio de las relaciones necesarias internas de una sociedad que conlleva conflictos entre distintas clases y fracciones del capital y sus formas de manifestación, para solo estudiar los fenómenos inmediatamente observables de una sociedad en la que supuestamente se desenvuelven “agentes económicos” indiferenciados.

En la “macro”, los planes de estabilización suelen ser analizados solo en su fase estabilizadora. La ruptura de la estabilidad suele estudiarse como un hecho distinto, desvinculado de la etapa anterior, y no como una etapa de un mismo proceso cíclico. De este modo, lo ocurrido en 2002 en Argentina no estaría vinculado al proceso 1991-2001. Así, en la fase estabilizadora se deja de lado la lógica que incuba la desestabilización posterior, que en Argentina se expresa, sobre todo, mediante devaluaciones del dinero local respecto del dólar, con su necesaria manifestación en la suba de precios.

Es lo que está ocurriendo en la actualidad con la estabilidad fundada en endeudamiento externo y egreso de dólares por distintos conceptos no vinculados a la producción nacional, que, además de anexar Argentina a Estados Unidos, a J.P Morgan y Black Rock, funciona como un validador del dólar en decadencia del que quiere alejarse buena parte del mundo.

Más allá de políticas tácticas y coyunturales, un plan de estabilización sustentable no solo implica mayores regulaciones sino el incremento de la productividad, mayor participación de un Estado que protagonice y planifique en las ramas principales de producción y comercialización, la administración cambiaria, un imprescindible proceso de desdolarización, la profundización de la inserción en el BRICS y, para esto, la alianza social y la hegemonía que sustente este proceso.

* Economista CEDIEP (UNQ)-UNLA-UNDAV. @Pablo_Ferrari77