Tras pasar casi tres semanas internada en el Hospital Garrahan, la niña de diez años que había resultado gravemente herida durante la explosión de un experimento en una feria de ciencias de un colegio de Pergamino, fue dada de alta en las últimas horas.

"Después de 20 días, así de contentos nos fuimos”, escribió Javier Maglio, el padre de la nena, en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece con su mujer y sus dos hijas.

Ahora Catalina regresó a su casa y continuará con su tratamiento médico de modo ambulatorio en la Ciudad de Buenos Aires, donde le realizarán controles periódicos.

El accidente en la feria de ciencias y la recuperación

El jueves 9 de octubre, Catalina había resultado herida de gravedad en una feria de ciencias organizada por el Instituto Comercial Rancagua, un colegio ubicado a kilómetros de Pergamino.

Ese día, la nena asistió a la demostración de un experimento que simulaba la erupción de un volcán. Estaba ubicada en la primera fila, enstusiasmada con la exposición, y cuando la maqueta explotó fue la que sufrió las heridas más graves. Sin embargo, no fue la única afectada: hubo al menos otros diez lesionados por la explosión.

“Era un momento de felicidad y en un segundo terminó acá”, contó en declaraciones a Telenoche Ángela, su mamá semanas atrás. A raíz de la gravedad de sus heridas, el 10 de octubre fue trasladada en un avión sanitario al Hospital Garrahan.

Las esquirlas de la explosión la hirieron en el rostro, en uno de sus ojos y en el maxilar. Además, un trozo de metal se le incrustó en el cráneo y tuvo que ser sometida a una larga operación para que pudieran extraérselo.

Después de la intervención, Catalina quedó en terapia intensiva del hospital pediátrico, con pronóstico reservado. Sin embargo, con el paso de los días su evolución se afianzó y tres semanas después fue dada de alta.