En un duro editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó cuáles pueden ser las consecuencias para el Gobierno de Javier Milei la persistencia en una política de Estado que le da la espalda al pueblo y le garantiza a las minorías poderosas negocios inigualables. En una rápida comparación con el pasado, explicó por qué el buen resultado electoral de la semana pasada no es garantía de nada.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Decía Cristina Kirchner que a la gente le organizás la vida o se la arruinás. Si vos tenés tu salario, tu seguridad en el trabajo y una dinámica ascendente en la calidad de vida, la vida se organiza sola.

Si es al revés, como ahora, no hay forma de planificar nada y estás en un arco tirándote de palo a palo todo el partido, y cuando sacás del área, lo único que querés de la vida es tirarla lejos. La vida es un caos.

Pero igual que lo que sucedió con Macri… Milei, la AEA, Clarín, Trump y el FMI te ganan. Y eso es así hasta que nadie puede más. Dos años más tarde —y eso será en 2027— el desastre será tan grande que no los salva ninguno de esos poderes. Todo es tan provisorio…

Mírenlo a Macri, dando pena en Olivos, caminando tristón al lado de un jacarandá entre pinos y tilos, después de la cita a la que entró con paso de líder y se retiró preguntándose si lo vio o lo soñó, que Milei le tomara el pelo de esa forma.

A Carrió, échenle un vistazo. Así como Macri sacó más que Milei en 2017, lo cual no lo salva del papelón, Carrió le ganó al peronismo 50 a 20. ¿Se acuerdan? Es probable que no. Fue mucho más aplastante que lo de Bullrich ahora.

Y Carrió, apenas ocho años más tarde, es nadie. No pudo hacer una base. No le entró nadie, no hay bancas, no hay discurso y ya ni TN la llama porque, con Cristina presa, las Carrió y Stolbizer no hacen falta.

El poder te lo prestan de vez en cuando los que lo detentan. A veces, pero muy pocas, se les escapa la tortuga y aparece uno que no pueden dominar, como Milei de a ratos. Por loco.

Pero Milei es nada más que un nene majadero para ellos. Le hacen “chas chas”, algún tirón de orejas, pero mientras les organice la vida a ellos, lo bancan. Ellos sí tienen la vida organizada, con la fuga de capitales que es la más terrible en veinte años, con la reforma laboral que se viene y las ganancias aseguradas de por vida.

El pueblo no. Por eso no hay que dejar la vida en pausa.