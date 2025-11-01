¿De qué rincón proviene
la dureza mineral de esas miradas
en la moto negra por la noche roja?
Dos chicos de brazos flaquísimos
por el confín sur cruzan a mi padre
–nació en invierno con los ojos pegados,
cómo lo pudo atravesar el curso de las piedras
que unas hondas proyectaron desde una coda
donde el arroyo se conmueve, allá,
en el fondo. El escape humea,
mi padre vuelve a casa de un asado.
Sietemesino en la Argentina del cuarenta,
lo colocaron en una caja de zapatos.
¿Se habrá cruzado a los abuelos de estos niños
cuyos dedos lo rozan, no para abrazarlo
ni para preguntarle el nombre de una calle
de barrio? Mis amigos fuman en el centro
junto al río donde el arroyo se desuella.
Mi abuela no tenía leche
y buscó una matrona de San Francisquito
–luego el bebé llegó a la universidad,
el primero de la familia–. En noches heladas
la modista inmigrante rezaba frente a la caja
de cartón, para que sobreviviera.
¿Quiénes tocaron a estos niños?
Las piedras surcan la avenida
para encontrarse con el saludo de un viejo
después del pollo y la sangría –lejos
me convidan un cigarrillo–. Mi padre cae
golpeado por el caño de un revólver.
“¿Sobrevivirá?”, preguntaba mi abuela
al ángel guardián y clavaba la aguja
en la tela. Las piedras se ponen más duras,
un perro ladra, la ceniza se dispersa,
suena el teléfono. “No se asuste, señora”.
El río fluye como la noche, la moto, la sangre.
Una sombra se cernió sobre mi padre
–más frágil que una rama se ha quebrado–.
Los amigos tiran la colilla, nos reímos
en un intento por resistir los traspiés.
Amanece en Rosario.