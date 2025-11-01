¿De qué rincón proviene

la dureza mineral de esas miradas

en la moto negra por la noche roja?

Dos chicos de brazos flaquísimos

por el confín sur cruzan a mi padre

–nació en invierno con los ojos pegados,

cómo lo pudo atravesar el curso de las piedras

que unas hondas proyectaron desde una coda

donde el arroyo se conmueve, allá,

en el fondo. El escape humea,

mi padre vuelve a casa de un asado.

Sietemesino en la Argentina del cuarenta,

lo colocaron en una caja de zapatos.

¿Se habrá cruzado a los abuelos de estos niños

cuyos dedos lo rozan, no para abrazarlo

ni para preguntarle el nombre de una calle

de barrio? Mis amigos fuman en el centro

junto al río donde el arroyo se desuella.

Mi abuela no tenía leche

y buscó una matrona de San Francisquito

–luego el bebé llegó a la universidad,

el primero de la familia–. En noches heladas

la modista inmigrante rezaba frente a la caja

de cartón, para que sobreviviera.

¿Quiénes tocaron a estos niños?

Las piedras surcan la avenida

para encontrarse con el saludo de un viejo

después del pollo y la sangría –lejos

me convidan un cigarrillo–. Mi padre cae

golpeado por el caño de un revólver.

“¿Sobrevivirá?”, preguntaba mi abuela

al ángel guardián y clavaba la aguja

en la tela. Las piedras se ponen más duras,

un perro ladra, la ceniza se dispersa,

suena el teléfono. “No se asuste, señora”.

El río fluye como la noche, la moto, la sangre.

Una sombra se cernió sobre mi padre

–más frágil que una rama se ha quebrado–.

Los amigos tiran la colilla, nos reímos

en un intento por resistir los traspiés.

Amanece en Rosario.