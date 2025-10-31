Cuatro personas fallecieron por un grave accidente de tránsito en la RN 12, en la provincia de Corrientes a las 8:10 a.m. de este viernes. La camioneta Ford Ranger involucrada se prendió fuego luego del choque frontal. La colisión ocurrió en el km 1304, a mitad de camino entre Ituzaingó y Posadas. El accidente fue protagonizado por dos personas que venían desde Posadas y una familia que viajaba desde Encarnación, Paraguay. Según testigos, uno de los conductores intentó sobrepasar a un camión pero no logró advertir que un vehículo avanzaba por otro carril en el sentido contrario. En la zona del choque no hay registro de un intento por frenar la marcha de ningún auto. Los fallecidos que circubalan en la camioneta eran Dante Adrián Guerrero y Lucas Sarchetti. En tanto, en la Toyota Hillux murieron Amel Raúl Ale López, de 32 años, María Hebe López Berystain, de 59. Junto a estos últimos iba Emmanuel José Ale López, de 27, el único sobreviviente del choque. El joven salió a pie del vehículo y fue hospitalizado por lesiones leves.