La investigación iniciada tras la muerte de Sofía Benítez, de 25 años, reveló que detrás existía una red de comercialización de estupefacientes. Ya son 10 los detenidos. Este viernes, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que imputaron a tres hombres y solicitó que permanezcan detenidos, mientras la investigación continúa su curso. Además, detuvieron a otro sospechoso y se secuestró una camioneta, considerada de relevancia en la causa.

La Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal María Luján Sodero Calvet y el fiscal penal Santiago López Soto imputó a tres hombres de 20, 35 y 49 años como autores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada.

La Fiscalía solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención de los imputados.

La investigación de la Unidad Fiscal se inició a partir del fallecimiento de Benítez, a fines de septiembre, luego de haber sido trasladada en estado crítico al Centro de Salud de Villa Primavera, por personas con las que se encontraba reunida.

La fiscalía reunió elementos que orientaron la investigación hacia personas presuntamente dedicadas a la comercialización de drogas, que a su vez tendrían vínculos con otras personas que la joven frecuentaba y con quienes habría compartido las últimas horas antes de ser hospitalizada.

Los tres imputados ayer fueron detenidos en un operativo realizado el 29 de octubre. En el allanamiento se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, la fiscal Sodero Calvet informó que en las últimas horas se detuvo a otro sospechoso, sobre el que ya pesaba una orden de detención. También se secuestró una camioneta en la que habría sido trasladada la joven fallecida y que también estaría vinculada a las actividades ilícitas.

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal indicó a Salta/12 que ya son 10 las personas detenidas. El 22 de octubre la Unidad Fiscal solicitó la orden de allanamiento para siete domicilios ubicados en los barrios San Silvestre, Villa Primavera y Alta Tensión, todos de la ciudad de Salta. Durante este operativo detuvieron a seis hombres mayores de edad y secuestraron más de tres kilos de pasta base, además de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes y elementos de corte y fraccionamiento. Los fiscales los acusan de comercializar estupefacientes en forma organizada.

Dos de los detenidos enfrentan cargos por homicidio culposo, facilitación de estupefacientes en perjuicio de Sofía Benítez y coacción contra el personal del Centro de Salud que la recibió.