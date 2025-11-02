Escuchar una historia, de eso se trata. Leída, relatada; para quien quiera y para todos. En formato radio, y con deriva en podcast. Sonoteca UNR tiene esta convicción, que practica desde la tarea mancomunada de Federico Aicardi y Guillermo Peñalvez: textos que Aicardi selecciona y Peñalvez -encargado también de la realización- lee. Un momento disruptivo, que Radio UNR emite los domingos a las 17 y los lunes a las 23. Primero por radio, luego alojados en Spotify. La palabra transita y llega a lugares insospechados, celebratorios, como lo significa el reconocimiento de ser destacado por los Premios CREATEI, otorgados por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI).

Sonoteca UNR es finalista del V Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica, compitiendo con 204 candidaturas de 14 países de América Latina y Europa; y comparte la terna de Mejor Programa de Radio o Podcast Científico con Historias en la ausencia (Radio Universidad de Guadalajara) y Saber Más (Radio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes), ambos de México. La gala de premiación se llevará a cabo el 12 de noviembre en Ibarra (Ecuador).

“El programa arrancó entre 2021 y 2022, cuando Pablo Zini (coordinador artístico de Radio UNR) nos invitó a mí y a Guillermo (Peñalvez) a hacer algo sobre literatura. La primera idea fue hacer un programa grabado, con testimonios de los escritores; pero después decidimos, a partir de charlar con Guillermo, que lo mejor era la lectura de los cuentos. Y nada más. Algo en lo que Guillermo es un astro”, comenta Federico Aicardi a Rosario/12. Guillermo Peñalvez, por su parte, agrega: “Es un contenido pensado en función de la radio, porque el podcast es otra cosa, otra escucha. Uno cree todavía en la radio, en eso que sucede cuando te encontrás con un texto en medio del día. Pensamos en un programa que pudiera hacerse sin la necesidad de demasiados recursos, para apelar a algo elemental pero cuidado. Sin presentar al autor antes del cuento, para que el oyente no sepa qué va a escuchar. Por eso hablo de la radio, porque en un podcast vos ya sabés esa información, mientras que en la radio, algo sale del aire y pone en pie de igualdad a todos los autores, desde el más conocido al menos. Y eso está bueno”.

-¿Qué ha ido sucediendo durante este tiempo?

Federico Aicardi: -Comencé a preocuparme por buscar más escritores contemporáneos y argentinos, y la escucha fue creciendo un montón durante el último año. Pasamos de tener alrededor de 200 reproducciones mensuales a 3600 el mes pasado, algo que ocurrió también gracias al boca a boca, que es lo más importante.

Guillermo Peñalvez: -Narrar se narra en todos lados, pero el orden poético es el orden a cuidar, y eso es algo que también está ligado a otras cosas de Radio Universidad, así como al encontrarte con un determinado disco, que te impulsa o te mueve algo. Es una apuesta, y desde ahí, seguir, si se puede, produciendo acontecimientos.

-Ya son muchos los relatos leídos, ¿cómo te los apropiás para la lectura?

Peñalvez: -Uno se inventa su propio misterio, su propia manera de trabajar. Cualquier relato tiene su corazón o su ritmo, su intención en las voces, ya sea en sus personajes o si es un relato descriptivo. Yo voy probando un tono, pero no leo el cuento antes de entrar a grabar. Por lo general, contamos con varios cuentos, y a veces es también tu día el que da con un cuento que, a lo mejor, estuvo colgado un montón. Lo hacés y te parece fantástico. ¿Qué cambió? Sos vos, que estás distinto y percibís de otra manera. Es como encontrar un punto de despegue que también sea valorativo acerca del trabajo de los demás, de la gente que escribe, y de intentar estar a la altura de lo que se produce.

-Llevar adelante la selección de textos, seguro es tan atractivo como problemático.

Aicardi: -Hace unos días, en la Feria del Libro, surgió la pregunta sobre la literatura rosarina. No sé si hay o no hay una literatura rosarina, pero sí sé que lo que hacen falta son los espacios de difusión; y si queremos que se constituya una literatura rosarina, tienen que existir. En Sonoteca hay autores consagrados y no consagrados, todos mezclados y en la misma línea. Como comunicador y escritor, si uno tiene esta posibilidad y en un medio universitario, hay que aprovecharla; además, debería ser la obligación de todo medio universitario poner la lupa o dar voz a lugares a los que los medios más tradicionales o concentrados no les importa. El periodista cultural es como un todo terreno, tiene que hablar de teatro, literatura, artes plásticas, pero yo tengo la suerte de dedicarme a la literatura; y en este caso, desde la difusión. No la crítica, que el que critique sea quien escucha.

-La tarea de Radio UNR, por eso mismo, es de una valía siempre presente.

Peñalvez: -Yo pienso mucho desde el lugar de esta radio, y lo importante que es para mí. Siempre tiene su potencial, que a veces parece que se acerca y otras que se aleja; pienso, en este sentido, en las líneas de continuidad, antes que en lo eventual. A mí me gusta el sótano de la radio. Yo quiero trabajar en el sótano y no en la línea expuesta; me gusta pensar desde ahí, desde algunas continuidades que hicieron de eso algo interesante para la escucha de los demás, y poder captar algo de esa vibración, que tal vez esté reflejado en un relato o en la manera en que se lo lleva adelante. Pero desde ese lugar.

Aicardi: -Radio Universidad te permite hacer cosas que en ningún otro lado se podrían hacer; y ser libre con un formato así, es algo que no tiene precio.