“Estamos demostrando que la resistencia continúa”, exclamó con vehemencia la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, durante el Pañuelazo por la Memoria, la Verdad y la Justicia que se realizó en el marco de la 34 edición de la Marcha del Orgullo realizada en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada —que también incluyó diversas expresiones artísticas— fue protagonizado por Taty en la esquina de Diagonal Norte y Florida, durante una acción convocada por el CELS, la agrupación H.I.J.O.S. Capital y NIETES, para visibilizar la lucha por la democracia y los derechos humanos y rendir homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

“Estamos demostrando que la resistencia continúa. ¿Saben por qué? Porque no nos han vencido. El pueblo unido jamás será vencido”, gritó Taty al micrófono mientras levantaba los colores del arcoíris y de la bandera trans en la icónica esquina porteña. Allí se realizó un homenaje a Diana Sacayán, a diez años de su travesticidio.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica convocó este sábado 1 de noviembre a movilizarse a Plaza de Mayo y luego al Congreso bajo las consignas “El orgullo vence al odio”, “Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores” y “Rechazo a los DNU 61 y 62/25”.

