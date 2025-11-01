Los tenistas Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime se enfrentarán este domingo desde las 11 (transmite ESPN 2) en la final del Masters 1000 de París, tras superar este sábado a Alexander Zverev y Alexander Bublik, respectivamente: si el italiano vence, volverá a ser el número uno del ránking ATP, mientras que si el canadiense gana logrará un triunfo inédito en su carrera.

Sinner puede arrebatarle la posición privilegiada del ránking a Carlos Alcaraz tras 57 días de reinado del español. El italiano es el favorito: encadena 25 partidos sin perder bajo techo y conquistó un contundente triunfo sobre el alemán -tres del ránking-, al que venció en apenas 62 minutos por un aplastante 6-0 y 6-1.

El tenista europeo de 24 años no quiere hablar de favoritismos -aunque encadena dos victorias seguidas contra Auger-Aliassime, la última en el US Open de este año- y aseguró que su rival "ha mejorado mucho, va a ser un reto interesante". El canadiense viene creciendo en París, donde remontó en sus tres primeros partidos y este sábado venció a Bublik por 7-6(3) y 6-4 en poco más de una hora y medio de juego para asegurarse el octavo puesto del ránking y alcanzar la vigésima final de su carrera, la segunda en Masters 1000 tras la que lo vio caer el año pasado en Madrid. "Él y Alcaraz son intocables, pero tengo mis armas para crearles problemas", se sinceró el jugador de 25 años, quien sueña con repetir una sonrisa como en aquellas tres oportunidades en la que derrotó al italiano, en 2022 y 2024.