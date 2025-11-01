El Arsenal confirmó su liderazgo en esta décima fecha de la Premier League tras vencer al Burnley por 2-0 y sumar 25 unidades, mientras que el Tottenham dejó pasar una buena oportunidad de ser escolta al caer como local ante el Chelsea por 1-0. Liverpool, en tanto, le ganó 2-0 al Aston Villa.

Nottingham Forest, en cambio, sumó un valioso 2-2 como local ante el Manchester United para pelear por la permanencia, a diferencia de los Wolves, que perdieron con Fulham por 3-0. La jornada se completó con las victorias del Crystal Palace por 2-0 al Brentford y del Brighton por 3-0 al Leeds. La fecha continúa este domingo con West Ham-Newcastle a las 11 (ESPN) y Manchester City-Bournemouth a las 13.30 (Disney+).