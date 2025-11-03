Un hombre de 37 años resultó herido de bala ayer a la madrugada en una balacera registrada el sábado a la noche en la zona sur y permanecía internado grave en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El violento episodio sacudió barrio Molino Blanco cerca de medianoche, cuando vecinos de Ayacucho y pasaje 529 alertaron a la policía por una serie de detonaciones de arma de fuego, cerca del puente del arroyo Saladillo. Al llegar, los policías encontraron trece vainas servidas calibre 9 mm, tres impactos de bala sobre un vehículo Ford Galaxy gris y rastros de sangre que se extendían varios metros por la calle. Minutos después, el Hospital Roque Sáenz Peña notificó el ingreso de un hombre con heridas de arma de fuego en el tórax y la pierna derecha. La víctima fue identificada como Sebastián Matías B. domiciliado en la misma zona del ataque. En el lugar del hecho trabajó personal de la comisaría 15°. La fiscal Georgina Pairola tomó intervención en el caso y dispuso las medidas investigativas. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.