Según el informe emitido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mayoría de las entidades financieras ajustó a la baja sus rendimientos en los últimos días. A modo de ejemplo, en el Banco Nación, la Tasa Nominal Anual (TNA) de referencia cayó "del 44 al 35 por ciento". La reducción aún continúa siendo menor para que los sectores productivos, que dependen del acceso al crédito puedan solventar los negocios y cuidar el empleo.

Con la volatilidad relativamente controlada, en la semana posterior a las elecciones, la corrección de las tasas de interés a la baja todavía beneficia más a quienes utilizan la herramienta del plazo fijo antes que a las empresas para refinanciarse.

La ganancia de un plazo fijo llega a superar el número de inflación, dependiendo de la inversión realizada. Los intereses se ubican en 2,91 por ciento al mes, un porcentaje que se posiciona apenas por encima del Índice de Precios al Consumidor que reportó el Indec en septiembre. No obstante, existen entidades que ofrecen rendimientos mayores.

“No solo es difícil sostener la producción, sino que ahora tenemos un sistema financiero restrictivo que busca salvarse a sí mismo, pero asfixia al aparato productivo. Las pymes están en una situación límite: no quieren despedir, pero no pueden sostener sus plantillas”, señaló el titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), Eduardo Fernández.

En septiembre, el crédito al sector privado se retrajo 1,8 por ciento -descontado el efecto de la inflación- y terminó con una racha consecutiva de 17 meses al alza. De acuerdo con la publicación del BCRA "con caídas en casi todas las líneas de crédito, a excepción de los préstamos con garantía real".

La consultora EcoGo estimó que en octubre el caudal de préstamos en pesos repuntó 1,3 por ciento. En un escenario de inestabilidad, la posibilidad de turbulencias cambiarias podría cambiar nuevamente la dinámica.