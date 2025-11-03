Joseph Knobel Freud es un prestigioso psicólogo clínico y psicoanalista especializado en el tratamiento de niños y adolescentes. Hijo de padre y madre argentinos y psicoanalistas, es nieto de Samuel Freud, quien fue primo hermano del padre del psicoanálisis. Es decir que Sigmund Freud fue su tío abuelo. Samuel y Sigmund Freud vivieron de pequeños juntos en la casa familiar de la actual República Checa. Luego de la Primera Guerra Mundial, Samuel Freud escapó de las hambrunas de Europa y viajó a la Argentina, que era por entonces un país rico. Había dejado en Europa catorce hermanos. Las leyes argentinas de aquella época le permitían traer a un pariente por año. El abuelo de Joseph logró que vinieran poco a poco cuatro de sus catorce hermanos.

Joseph Knobel Freud es estadounidense por casualidad: nació en Kansas City, mientras su padre, Mauricio Knobel, uno de los pioneros del psicoanálisis en la Argentina y uno de los grandes nombres a nivel mundial, estaba haciendo la residencia en Psiquiatría en aquella ciudad norteamericana. Joseph vivió alrededor de veinte años en la Argentina. Fue a estudiar Psicoanálisis a Inglaterra y España y desde 1978 reside en Barcelona. Además de un prestigioso psicoanalista, es miembro fundador y profesor de la Escuela de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Barcelona; también Presidente de la Sección de Niños y Adolescentes de la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) y Miembro Honorario del WCP (World Council for Psychotherapy). Además es autor de diversos libros, entre ellos, El reto de ser padres, que tiene destino de clásico.

Knobel Freud participará vía virtual del II Congreso y XIII Jornadas de la Institución Fernando Ulloa, titulado “Trauma, duelo y depresión. ¿Cómo intervenir en las presentaciones clínicas actuales?”. Este evento reunirá a prestigiosos referentes nacionales e internacionales del psicoanálisis y la psicología, quienes compartirán sus más recientes aportes para pensar las complejas manifestaciones del sufrimiento psíquico actual, un tema que hoy ocupa un lugar central en la agenda pública y mediática, frente al incremento de padecimientos vinculados con la salud mental en la Argentina y el mundo. Knobel Freud disertará junto a otros reconocidos colegas internacionales, como Julieta Jerusalinsky y Domenico Cosenza. Su disertación se titula "Las complejidades clínicas actuales en las infancias y adolescencias. ¿Cómo abordarlas?".

Antes de adentrarse en su tema, señala qué significa llevar el apellido Freud, más allá de lo simbólico: "Sinceramente, después de muchos años llevándolo y de más de 45 años ya trabajando como psicólogo y psicoterapeuta y psicoanalista, es un orgullo y nada más. Es bonito llevarlo. Tampoco el parentesco es tan cercano, es un parentesco lejano, y en España se usan los dos apellidos y utilizo el apellido de mi madre", afirma.

-Como psicólogo clínico y psicoanalista especializado en el tratamiento de niños y adolescentes, ¿qué opina del promedio de edad en que un niño accede a un teléfono móvil, entre los 9 y 11 años en Argentina según el informe de Unicef y Unesco?

-Me parece un desastre. Hace poco tuve una reunión en Viena, y están todos los países europeos igual. Es una verdadera barbaridad y algunos ministerios están estudiando cómo detener el uso de los móviles en las escuelas o a determinadas edades.

-Como consecuencia de esto, ¿el niño está súper excitado en la sociedad actual?

-No diría que el niño está súper excitado por el uso del móvil, el niño está demasiado perdido, el niño está asustado porque le da órdenes en lugar de un padre real, un padre todopoderoso que son las historias que le vienen por las pantallas. No hay ninguna falta, todo lo tiene que saber. El niño de hoy en día está mucho más solo y está mucho más desamparado. El niño y el adolescente.

-¿Qué efectos provoca la manera compulsiva en que los niños juegan con las pantallas?

-Montones de efectos, no diría que haya un efecto único, dependerá mucho de la historia de cada niño y de cada adolescente, pero el efecto general es que el uso de las pantallas impide la creatividad y el juego, impide incluso el pensamiento crítico porque la pantalla me lo da todo hecho. Antes, cuando yo empezaba, criticábamos los libros para colorear de los niños porque decían que la jirafa tenía que ir en azul y marrón, y algunos maestros se asustaban cuando los niños pintaban la jirafa de violeta o rosa. Ahora resulta que el móvil te dice cómo tienes que hacer todo, no puedes crear jirafas violetas, el móvil ya las ha creado.

-¿Cuánto influyó la pandemia en el crecimiento de este tipo de conductas?

-Mucho, porque en realidad ahí todos tuvimos que asegurarnos la existencia atrás de las pantallas. Muchos adolescentes se tuvieron que quedar encerrados en casa y la única ventana hacia el exterior era la pantalla. La mayoría de las escuelas, al menos en España, se pusieron a reproducir el sistema escolar a través de una pantalla, lo cual fue mucho peor, porque es un imposible. Con lo cual los niños no solo no aprendían, sino que aprendieron un mal uso de las pantallas.

-Un niño que ha sido dejado caer en el vacío, ¿puede como adulto traspasar esa destrucción a un otro?

-Habrá que ver si puede construir algo con un otro, porque si realmente lo han dejado caer en el vacío, es difícil que pueda construir algo, más allá del vacío mental que le ha quedado. Los niños que no son cuidados desde muy pequeños caen en un vacío brutal. Estamos hablando de trastornos narcisistas muy severos, en donde al no ser atendido el niño, el niño cae en un vacío permanente.

-¿Qué tipo de problemáticas de salud mental puede generar el uso de redes sociales a los adolescentes?

-Un aislamiento todavía más profundo, porque es una red social que no es social y que ni siquiera es red. Es una falsa socialización. Sirvió en la pandemia porque por lo menos estaban conectados, pero ¿con quién? Es decir, es un falso ideal. Es como una red imaginaria: ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás? ¿Qué los sostenía?

-¿Y qué pasa cuando los adolescentes sólo pueden encontrar respuestas en relaciones virtuales?

-Se aíslan cada vez más. El gran problema actual del adolescente es la soledad. Es una soledad muchas veces insoportable para ellos mismos. No hay adultos que se ocupen de ponerles un límite, para lo cual si caen, es como caer en otro vacío. Al caer en las redes o en los algoritmos que les proponen las pantallas, quedan demasiado desamparados. Quedan extraviados en la nada.

-Las redes sociales son ahora también las herramientas del saber de los adolescentes. ¿Qué implica eso?

-Implica la caída del padre, porque antes el padre o sus sustitutos, el maestro, alguien al que se le otorgara un saber, ha caído por completo y, entonces, el saber es un saber ficticio, pero omnipotente y omnipresente que lo tiene el algoritmo que maneja el chico. Es decir, que lo tiene Google, lo tiene el chat GPT. O sea que es un saber imposible de discutir. El adolescente, sobre todo, necesita poder discutir con alguien, no recibir certezas. El adolescente actual recibe certezas absolutas por parte del chat GPT: "Lo que tú tienes que hacer" o "La verdad del asunto es esta" y "Lo que tienes que hacer es esto otro". No hay la posibilidad de abrir un espacio de discusión, de que el adolescente se pueda enfrentar al adulto y decir: "No estoy de acuerdo" o "¿Por qué me dices esto?", porque el chat GPT o cualquier algoritmo parecido le va a dar instrucciones, le va a adoctrinar, de alguna manera, pero por otro lado además se va a sentir permanentemente observado. El filósofo Byung-Chul Han ya habla de la sociedad de la transparencia. El adolescente está permanentemente está desnudo frente a la sociedad. Se siente observado permanentemente. Y se tiene que esforzar por dar una imagen que, además, fue el mismo algoritmo el que formó.

-Hablando de la imagen, ¿qué relación hay entre las redes sociales, la promesa tecnológica de modificar la imagen corporal, y la baja autoestima?

-Mucha. Modificar la imagen es un constante en las redes sociales, porque el adolescente está demasiado pendiente de una imagen que, por otro lado, es inexistente, es una contradicción permanente.

-¿Y qué efectos psicológicos puede tener el body shaming, la vergüenza corporal en los adolescentes?

-Es que el adolescente vive permanentemente con vergüenza respecto a su cuerpo, solamente lo puede cubrir de tatuajes para mostrar algo que quiere decir a través de los tatuajes. Eso en el caso de algunos adolescentes más sanos que puedan disponer de su propio cuerpo, pero en tal caso la ya sabida vergüenza por lo corporal es típica de la adolescencia, porque el adolescente tiene que vivir el duelo por la pérdida del cuerpo infantil y aceptar el nuevo cuerpo puberal primero y adolescente después. Pero esto de la vergüenza corporal gana mucho espacio. En España hay un ejemplo peculiar: los chicos antes, cuando iban al gimnasio o cuando iban a jugar al fútbol, se cambiaban en los vestuarios. Ahora vuelven sucios a casa para ducharse en la intimidad, para que no los vean en los vestuarios.

-¿Es aconsejable que los padres decidan por los hijos si tienen o no que tener redes sociales?

-Más allá de que sea aconsejable o no, va a ser una lucha perdida porque ya las tienen, ya están todos sumergidos en las redes sociales. Podemos hacer que el adulto pueda limitar el uso de las pantallas, pero primero tendrá que limitarse a sí mismo, porque aquí nos quedamos mucho hablando de los adolescentes y no hablamos de que ellos no hacen más que imitar lo que los adultos hacen. Aquí, los adultos van a a la comida del domingo con niños muy pequeñitos llevando varias pantallas: la tablet, el móvil, bajan películas para que el niño esté aparentemente entretenido porque parece ser que aburrirse es malo, cuando justamente los psicoanalistas pensamos que es la capacidad que tendrá el niño de salir del aburrimiento lo que lleva a la creatividad. Pero eso ya no existe, el padre lo enchufa al móvil o a la tablet para que espere que llegue la paella. No hay un tiempo de espera, hay un permanente tener ocupado todo lleno de imagen, el imaginario permanentemente funcionando.

-¿Qué lugar ocupa el grupo de pares en comportamientos como el bullying?

-El grupo de pares no es tan importante como todos los espectadores alrededor del bullying: los maestros, los cuidadores, incluso los padres, el narcisismo que se juega en cada padre con su hijo, y el cómo es tomado. El grupo de pares, en realidad, no hace más que imitar conductas de adultos. Tenemos que ser conscientes de que los adultos tienen que asumir responsabilidades respecto de sus hijos, no pueden seguir -como está ocurriendo- haciendo una verdadera dejación de las funciones parentales para no ocuparse de sus hijos desde muy temprana edad. Dejan que se ocupen las pantallas, pero ellos ya no se ocupan.

-¿Por qué el mundo adulto suele ver a la adolescencia como sinónimo de inmadurez y conflicto casi permanente?

-Diría que hoy esto ocurre simplemente porque funcionan como un espejo, ya que los verdaderos adolescentes son los padres de adolescentes de la actualidad. En algún otro lugar dije que estamos en un mundo en donde hijos adolescentes están siendo criados por padres adolescentizados que no ejercen como padres. Por lo cual, el adolescente queda desamparado, como ya lo decía el psicoanalista italiano Massimo Recalcati: el niño que espera la llegada del padre para poner orden en la isla.

-Por su experiencia en la clínica, ¿cree que a los adultos actuales les cuesta entender lo que les sucede a un adolescente?

-A los adultos siempre les costó entender la propia adolescencia. Y es parte de la psicoterapia psicoanalítica el recordarles qué pasó con ellos cuando fueron adolescentes. Muchos padres vienen a la consulta y dicen: "Mi hijo me miente". Y yo les pregunto: "¿Usted no se acuerda cuánto le mentía a sus padres? ¿Se olvidó ya de su propia adolescencia?". A veces, es hasta necesario recordar a los padres cómo eran de adolescentes. El adolescente asusta en estos momentos porque ejerce como una función de espejo: "Me veo reflejado en ellos", "Estoy tan inseguro como ellos", "No tengo muy claro la posición en la vida, en la vida laboral, en la vida amorosa". Hay muchos cambios de pareja, está muy adolescentizada la adultez.

-¿Y cuáles son las consecuencias a nivel psíquico que puede provocar la indiferencia de los adultos en los adolescentes?

-Una enorme tristeza. Tenemos adolescentes excesivamente deprimidos. El índice de suicidios en adolescentes ha aumentado terriblemente en Europa. Puestos a hablar de consecuencias de la falta de atención por parte de los adultos a los adolescentes, pueden ser depresiones graves, que pueden llevar incluso al suicidio. Es un tema tabú porque la gente no habla del suicidio de adolescentes, pero existe y, lamentablemente, en proporciones muy altas.

-¿Cuánto influye en lo que está diciendo la soledad a partir del uso de redes sociales?

-Muchísimo. La influencia de las redes sociales es brutal en el mundo adolescente de hoy, pero, insisto, es un acompañamiento fantasmático, porque el niño, el adolescente que está con la computadora o en un juego, diciéndote "Estoy jugando con amigos", no sabe ni siquiera con quién está jugando. Eso sin caer en otro tipo de temas como todo lo que significan las cuestiones sexuales que se pueden dar a través de las redes sociales, que terminan por confundir al adolescente, por supuesto.

-¿Cómo cree que influye la incitación virulenta al consumo por vía del mundo digital virtual en los niños y los adolescentes?

-Muy negativamente. Nos lleva a crear consumidores a tope. El niño y el adolescente dejaron de jugar para consumir. Son grandes consumistas llevados por toda esta red de algoritmos que significan las pantallas. Son verdaderos consumidores. Podríamos decir, psicoanalíticamente hablando, hay un superyó que los obliga a gozar permanentemente, sin poder tolerar la frustración.