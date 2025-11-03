En uno de los duelos más atrayentes de la jornada, Real Madrid, con Franco Mastantuono en duda por una pubalgia, visitará este martes desde las 17 (TV: Fox Sports) al Liverpool de Alexis Mac Allister, en el marco de la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

Tercero con 18 unidades en la Premier League, el equipo del neerlandés Arne Slot llega a este duelo tras haber vencido 2-0 como local al Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez, el sábado pasado.

En cuanto a su andar en la Champions League, los de Merseyside -campeones vigentes de la Premier League- debutaron ganando 3-2 al Atlético Madrid en Anfield Road, perdieron 1-0 con el Galatasaray de Turquía de visitante y, en la anterior jornada, golearon 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Deutsche Bank Park.

Por su lado, Xabi Alonso, entrenador de Real Madrid, volverá a Anfield para enfrentarse a su antiguo equipo, tras un inicio de temporada casi inmaculado con el club blanco: en un gran momento, lleva 13 triunfos de sus 14 partidos esta temporada.

Los campeones europeos en 15 ocasiones vencieron el pasado 26 de octubre al Barcelona en el Clásico de España y buscarán asestar un nuevo golpe sobre la mesa en otro duelo de alto calibre frente a su anfitrión inglés.

El fin de semana, los merengues golearon 4-0 al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu, por la undécima fecha de la Liga de España. Con este resultado, el equipo de la capital ibérica se mantiene como líder absoluto con 30 unidades.

En estado de gracia, el delantero francés Kylian Mbappé lleva 18 goles en todas las competiciones este curso. Otro jugador revitalizado en Real Madrid es el inglés Jude Bellingham, clave por sus goles contra el Barça, Juventus y Valencia las últimas dos semanas.

La única derrota de Real Madrid esta temporada se remonta a finales de septiembre, cuando cayó 5-2 ante el Atlético Madrid de Diego Simeone, que con su hijo Giuliano, Julián Alvarez, Nico González, Thiago Almada y Nahuel Molina recibirán a Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, también desde las 17 (TV: ESPN).

A la misma hora jugarán Paris Saint-Germain-Bayern Múnich, Juventus-Sporting Lisboa, Olympiacos-PSV Eindhoven, Tottenham-Copenhague y Bodo Glimt-Monaco.

La jornada empezará a las 14.45 con dos encuentros: Napoli recibirá al Eintracht Frankfurt y Arsenal visitará al Slavia Praga.



