El fin de semana, Lincoln inauguró el Museo Municipal de Carnaval “Néstor ‘Toto’ Valfiorani”, un espacio dedicado a resguardar la memoria, el arte y la identidad de su fiesta mayor. El sábado por la tarde, el edificio ubicado sobre el acceso Hipólito Yrigoyen, en la intersección con la Ruta Nacional 188, abrió oficialmente sus puertas con la presencia de autoridades, hacedores y familiares del histórico carrocero que le da nombre.

La ceremonia comenzó con un video que repasó la vida y la obra de Valfiorani, figura clave del carnaval artesanal linqueño, fallecido recientemente. Luego su hijo, Marcelo, tomó la palabra y recordó el compromiso cotidiano de su padre con la creación y la comunidad carnavalera. “Este nombre es un homenaje a él, pero también a todos los que hicieron grande esta fiesta durante más de cien años”, expresó ante un público visiblemente emocionado.

El intendente Salvador Serenal y el titular de la Agencia Municipal de Carnaval, Leonardo Michelli, encabezaron el acto junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Galinelli, miembros del Departamento Ejecutivo y numerosos artesanos. En el ingreso al predio se descubrió una placa con el nombre del museo y se presentó un muñeco alegórico a la cartapesta, realizado por Raúl Traversa y Carlos Rivero, que permanecerá como símbolo de bienvenida a la ciudad.

Para Michelli, la apertura del museo llega para saldar una deuda con los creadores que hicieron del Carnavalincoln una marca cultural reconocida en todo el país. “Toto formó a generaciones enteras de artesanos y acompañó a los más jóvenes con apoyo verdadero. Eso también es hacer carnaval”, señaló el funcionario, destacando que el proyecto comenzó a gestarse en 2022 y forma parte de un plan integral para mantener viva la tradición más allá de febrero.

Serenal, por su parte, subrayó la importancia de preservar la memoria colectiva del corso y de rendir homenaje en vida a quienes lo sostienen. “Los linqueños llevamos esta fiesta en la sangre. Los pueblos que olvidan su historia no tienen futuro. Este museo es una forma de agradecer y de proyectar hacia adelante”, afirmó.

El nuevo Museo Municipal de Carnaval “Néstor ‘Toto’ Valfiorani” alberga una colección permanente de piezas históricas, vestuarios, fotografías, carrozas, documentos y materiales audiovisuales que reconstruyen la evolución del carnaval desde sus orígenes hasta la actualidad. Además de funcionar como espacio de exhibición, busca convertirse en un punto de encuentro educativo y turístico, articulado con talleres y recorridos guiados que permitirán conocer de cerca los oficios y procesos creativos que distinguen al corso linqueño.