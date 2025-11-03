Todas las familias felices se parecen entre sí; cada familia argentina lo es a su manera. Podríamos parafrasear la célebre frase de Tolstói para adentrarnos en una historia familiar y política. Damián Ferraris Espejo lleva el apellido del sindicalista más leal a Evita: José Espejo. A medida que investigaba la vida de su abuelo, se iba desplegando la historia del país y del peronismo. “Es difícil separar las dos historias: hablar de mi familia sin hablar de Evita, y al revés. Mis abuelos se conocieron en la CGT. Mi abuelo la invita a tomar algo: ella una Coca-Cola, él un whisky”, cuenta Damián. Y recuerda la carta de presentación que su abuelo le escribió a su futura esposa: ‘La señora quiere que me case, y lo voy a hacer pronto.’ La señora era, claro, Eva Perón.

José Espejo ingresó como chofer de camionetas en la fábrica de galletitas Bagley hacia fines de la década del treinta. Se convirtió rápidamente en delegado del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y comenzó a forjar un vínculo con Perón cuando éste asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Aquel famoso 17 de octubre, Espejo estaba en la Plaza. Según relata el historiador Hernán Brienza en José Espejo, el guardián de Evita -escrito junto a Damián Espejo y publicado por Grupo Editorial Sur-, el 2 de diciembre de 1947 los miembros del comité central de la CGT se reunieron para elegir al sucesor de Aurelio Hernández. Entre los nombres propuestos apareció el de Espejo: un dirigente joven, sin poder propio pero con firmes convicciones.

Tras un consenso general, restaba una sola aprobación: la de Evita. Ella dio su visto bueno después de una conversación telefónica con José, a quien ya conocía de las reuniones que mantenía con dirigentes sindicales desde 1945. Así fue como “ese desconocido delegado del gremio de la alimentación, de cabello caoba, peinado hacia atrás, de piel oscura por el sol sanjuanino de su niñez en Jáchal, estaba a punto de convertirse en el secretario general más poderoso de la CGT en la época más gloriosa del peronismo”, relata Brienza.

Espejo, Evita y el peronismo continuaron ligados: desde su rol en la Convención Nacional Constituyente del Partido Peronista hasta su participación en la inauguración de la Escuela Sindical Argentina y el intento por impulsar la candidatura de Evita a presidenta. “Cuando mi abuela tenía un problema con mi abuelo, iba a hablar con Evita, casi como psicóloga. Ella le decía: ‘Vos dejate de parir y vení a trabajar conmigo’”, recuerda Damián.

Damián Espejo, con su abuelo.

Según el relato familiar, Evita “era muy chispita. No era una mina seria. Tenía mucha iniciativa: salía muy tarde de la Fundación y, en los días de frío, si veía gente esperando el colectivo, les pedía a los ministros que los llevaran a sus casas. La gente no lo podía creer y al bajar besaban el auto”.

El trabajo de Evita con la CGT no era sólo cercano sino constante. “Trabajaban dieciocho horas; a mi abuelo lo llamaba a las dos de la mañana. Se daba una ducha fría y se iba a trabajar”, cuenta Damián.

Tanto tiempo compartido los llevó a desarrollar una intuición común. “Evita y mi abuelo observaban quiénes estaban cerca de Perón. Había temor de un golpe: aunque el gobierno tenía apoyo popular, nunca estaban seguros. Si en septiembre lo intentan matar…”, dice. Las sospechas eran fundadas, y Eva comenzó a pensar en un servicio de escuchas.

La relación de la abanderada de los humildes con las mujeres se extiende más allá del impulso al voto femenino y la creación del Partido Peronista Femenino. En La razón de mi vida plantea una asignación mensual para las amas de casa, pensando en una independencia económica con respecto a los varones. Una serie de políticas y discursos nos muestran a una Eva cercana a las demandas de las mujeres. No lejos de esta línea se encuentra su proyecto de un servicio de inteligencia doméstico. “Mi abuela decía que ellos tenían preparadas las milicias obreras pero también las femeninas. Las enfermeras manejaban jeeps, no va tanto por tomar las armas, sino potenciar la escuela de enfermería”, menciona Damián.

La idea de las escuchas comienza de la creación del sindicato de empleadas domésticas. Escribe Dardo Cabo, el hijo de Armando Cabo, el tesorero de la CGT en épocas de Espejo: “las empleadas domésticas eran ricas fuentes de información”. Evita, según él, les decía: “serás los ojos y los oídos de Perón en la casa de los enemigos”. De esta forma fue colocando a las “más despiertas” en las casas que les interesaba vigilar. El modus operanding: llamaba a empleadas de los posibles conspiradores, les conseguía trabajo en la fábrica y les decía “ahora vas a dejar de servir y vas a producir”, lo que evidentemente era un salto en la situación laboral. Cuando la patrona afligida ponía el aviso, las que concurrían eran las convocadas por Evita, quien les decía: “ahora vas a servir como militante no como sirvienta, aunque ellos crean que solo sos una negrita medio bruta”. “Y las chicas salían como balazos, con los ojos atentos, la corrientes de información era inmensa, se sabían hasta los cafés y los whiskys que se tomaban en las reuniones”, escribe Dardo Cabo en la Revista El descamisado.

“Evita sabía que el golpe se venía y por eso las advertencias en sus discursos, sabía lo que se escondía detrás de una mano tendida. Esto corría de parte de ella, Perón no era consultado”, reflexiona Damián.

Quizás las empleadas domésticas que se formaban como servicios de inteligencia hubiera sido un capítulo más conocido y desarrollado en la historia del país si Eva no hubiera fallecido tan pronto. Como dijo entre lágrimas Espejo en su discurso en el Congreso tras su despedida, “hemos dicho y repetido ´la vida por Perón´(...) y la primera que ha caído, la primera que nos ha señalado con su ejemplo que las palabras se asientan en la irrenunciable voluntad de su cumplimiento, ha sido ella, nuestra guía, nuestra conductora, nuestra abanderada, Eva Perón”.

Lo curioso es quien reconoce el sacrificio de Evita también fue un ejemplo de militancia. Espejo fue torturado durante el gobierno de Frondizi, rechazado para un cargo sindical y político, trabajó de repartir galletitas y vinos, y en todos los negocios fue echado una vez que se enteraban de quién se trataba. Concluye su vida vendiendo café en Plaza de Mayo. Por eso su nieto retoma su historia, “él decía defender más allá de su propia vida a Evita, y creo que eso es lo que quiero continuar. Mostrar a la Evita astuta, combativa, pero también amorosa y cercana, graciosa o como ella firmaba, una negrita más”.