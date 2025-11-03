No hay constancia de nada igual desde la Edad de Hielo: casi la mitad del glaciar Hektoria, al este de la Antártida, colapsó en apenas dos meses y perdió 8,2 kilómetros de hielo, según un estudio publicado en la revista Nature Geoscience. Este proceso de desintegración se produjo a una velocidad diez veces superior a la media previamente documentada para un glaciar terrestre. "El retroceso es impactante: este tipo de retroceso ultrarrápido realmente cambiaría las predicciones para otros glaciares más grandes de la Antártida. Si se dieran colapsos de estas dimensiones, se podría acelerar enormemente el aumento del nivel del mar", alertó una de las investigadoras, Naomi Ochwat.
