Real Madrid cayó 1-0 este martes en su visita a Liverpool con un gol de Alexis Mac Allister, por la fecha 4 de la Champions League.

En una primera parte intensa en Anfield, hubo polémica por una mano de Tchouaméni donde todo Liverpool reclamó penal. Además, un Courtois brillante les había ahogado el grito a Szoboszlai y a Mac Allister.

Ya en el complemento, el arquero belga le sacó un cabezazo a quemarropa de Van Dijk, pero no pudo con el certero cabezazo del campeón mundial con la Selección Argentina, que le pasó entre medio