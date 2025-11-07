Las noticias que ocurren dentro de las escuelas suelen tener una rápida difusión en los medios de comunicación. Más aún cuando se trata de situaciones de violencia, acoso e inconductas. Para muestra, alcanza un ejemplo reciente: en La Plata hubo esta semana una pelea estudiantes, que incluyó la participación de un joven ajeno a la institución y terminó con una mujer herida.

Frente a estas noticias, son muchas las voces que salen a pedir más sanciones a los estudiantes y el regreso de una disciplina más ligada a la mano dura que a una dinámica permisiva y con el diálogo en el centro. Respuesta que también se dio en este último caso, entre voces alarmadas por un presunto crecimiento de la violencia dentro de los colegios.

Consultado por este panorama, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, transmitió tranquilidad y aseguró que “no hay una pandemia de violencia en las escuelas”, ni en las bonaerenses ni en las nacionales, y dijo que la salida no está por un proceso con más sanciones, sino con enfoques que atiendan el cumplimiento de las normativas.

Por al 750, Sileoni afirmó: “Prácticamente en buena parte de los sistemas educativos provinciales no hay más amonestaciones. Cuando hay sucesos de este tipo, que infelizmente se repiten en esta sociedad, algunos sectores buscan soluciones en el pasado. Y no hay que buscar soluciones en el pasado, sino que hay que analizar un presente complejo, con una sociedad que ha cambiado”.

“Para un joven, la amenaza de una amonestación o de quedarse libre por faltas era una amenaza que la sentía. Hoy, hay muchos chicos que, por ese lado, no lo toman. No digo que no tiene que haber normas. No hay amonestaciones, pero sí hay normas”, aclaró, en tanto, sobre su comentario inicial.

En este punto, agregó: “Tenemos casos que se repiten con alguna frecuencia. Yo quiero transmitir esta idea. En la Provincia de Buenos Aires hay 4.700 escuelas y 1.700.000 estudiantes, debe haber 50.000 aulas. Estamos siempre hablando de episodios que son absolutamente marginales, pero que adquieren una iluminación pública. Lo que trato de compartir es que no hay una pandemia de violencia en las escuelas bonaerenses o argentinas”.

“Sigo sosteniendo algo que reitero cuando puedo, que es que la escuela es mejor que la sociedad. Tiene un umbral ético más alto. Y circula en la sociedad una violencia que en la escuela no. No hay amonestaciones, pero sí hay un señalamiento de inconducta. Y puede haber otros modos de señalar inconductas que no sea mediante amonestaciones”, sostuvo el funcionario.

En este tipo de casos, sufrió, “el alumno puede tener que asistir a talleres para trabajar en temas”. Incluso, dijo, “hay episodios más graves en las que se invita a un cambio te turno o situaciones más graves, como la de La Plata, donde el sistema educativo invita a la familia a que deje la escuela”.

“Hay situaciones donde la permanencia de un estudiante en la escuela es inaceptable. Hay que ofrecerle otra alternativa escolar dentro del distrito. La diferencia, y esto lo digo para abatir la nostalgia con la que presentan este tema, antes te expulsaban de la escuela y del sistema educativo. Pero el sistema educativo se tiene que hacer cargo. No pueden dejar a un pibe en la esquina”, contrapuso.

Y, luego, finalizó: “Como para que haya tranquilidad, un pibe puede ser invitado a dejar una institución. Pero hay otros funcionarios que son inspectores, que se sientan con la familia, se sientan con el chico, y le dicen qué escuelas hay y le dicen que tiene elegir otra. Esto funciona. No es que no haya normas. No estamos atados de pies y manos. Hay una cantidad de normativas en el sistema educativo que permite sancionar para los sectores que dirigen. Hay sanciones y esas sanciones deben cumplirse”.