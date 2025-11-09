Las intervenciones de Scott Bessent, la designación del séptimo ex JPMorgan en el equipo económico y la reciente visita de su CEO global Jaime Dimon en un conclave de banqueros trajo el recuerdo de la propuesta del economista alemán, radicado en EEUU, Rudiger Dornbusch ante la crisis de deuda del 2001, por la cual la Argentina debía “renunciar a gran parte de su soberanía monetaria, fiscal, regulatoria y de gestión de activos durante un período prolongado”.

Un siglo antes, ante otra crisis de deuda, la de 1890, también conocida como la crisis de la Baring Brothers, otro economista alemán, radicado en la Argentina, Germán Ave Lallemant había advertido sobre tales intentonas de las potencias acreedoras. En el periódico marxista El Obrero concluyó: “…no hará la pequeña burguesía más que vengar su propia ruina económica, sin impedir que la ejecución por parte de los acreedores europeos se lleve a cabo, y estos impondrán a la administración un sindicato ejecutivo para la administración de la hacienda pública, exactamente como los mismos capitalistas europeos hicieron en el Egipto”.

Egipto había caído en default con los acreedores británicos y franceses, por no poder pagar las deudas tomadas para tender líneas férreas y construir el canal de Suez, similar al endeudamiento de la Argentina para configurar la infraestructura del modelo agroexportador.

Quebrado, el gobierno egipcio decidió vender sus acciones del Canal de Suez a Rothschild & Co, bajo auspicio del primer ministro británico. Por decreto, el gobierno egipcio autorizó ceder el manejo de sus finanzas e impuestos a una comisión formada por los acreedores, la Comisión de Deuda Pública. Esta se conformó a través de un “sistema dual”, dirigido por un director del Banco de Inglaterra y un banquero francés. La comisión duró 64 años, se disolvió recién 1940 ante la guerra con la Alemania Nazi. Algo similar ocurrió en Grecia, quedando a merced de la Comisión Financiera Internacional de 1897 a 1936.

Los países acreedores estaban cancheros con este tipo de tutelaje colonial en países periféricos. Pero al terminar la primera guerra mundial se lo hicieron a Austria, tras imponer reparaciones impagables. A diferencia de Alemania, Austria recibió financiamiento, a condición de entregar la soberanía financiera y fiscal a un Comisario General designado por la Liga de las Naciones.

El holandés Alfred Zimmermann debía aprobar cada proyecto de ley de gastos, supervisar el banco central y controlar las reformas. La Liga sentenció: “No hay esperanza para Austria a menos que esté dispuesta a soportar y apoyar una autoridad que debe imponer reformas que conlleven condiciones más duras que las actuales”. El préstamo exigía un 10% de interés y despedir a un tercio de los trabajadores estatales.

Se estabilizó la divisa y el presupuesto, a costa de profundizar la recesión, aumentando los desocupados y las quiebras. Devino en una guerra civil capitalizada por el austriaco Adolf Hitler que fue recibido como un salvador.