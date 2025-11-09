Metano

El metano es el segundo gas de efecto invernadero más contaminante. Es 80 veces más potente que el CO₂ en un período de 20 años y es responsable de más del 50% del ozono troposférico presente en la atmósfera, de acuerdo al Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Este contaminante atmosférico causa un millón de muertes prematuras cada año a nivel global y expone a las personas afectadas al riesgo de contraer enfermedades respiratorias graves.

En una nueva edición de la Revista Pulso Ambiental, especialistas, investigadoras, trabajadores recicladores e integrantes de organizaciones sociales y de comunidades indígenas dan cuenta del alcance del metano y sus efectos en distintas partes del país.

En términos de instrumentos internacionales orientados a mitigar el metano, la Argentina adhirió al Compromiso Global del Metano en la COP26, en Glasgow, Escocia, comprometiéndose a reducir un 30% de sus emisiones para 2030. Sin embargo, Argentina todavía no planteó metas sectoriales, no desarrolló un monitoreo sistemático de estas emisiones ni una regulación nacional específica destinada a su reducción. Por el contrario, profundiza un modelo basado en los combustibles fósiles, que no está alineado con los compromisos climáticos del país.

El avance de las emisiones en Vaca Muerta, captadas por Earthworks —una ONG ambiental estadounidense— y denunciadas desde la Confederación Mapuche de Neuquén, expone el rol silencioso del metano en las zonas de explotación de hidrocarburos mediante fracking. Además, dada la gran cantidad de basurales a cielo abierto que hay en el territorio nacional —alrededor de 5000—, la Argentina es uno de los países con más emisión de metano proveniente de esta fuente.

Winemaker

En la competición The Winemakers 2025, una gran cata a ciegas entre enólogos de Argentina, resultó ganadora Paloma Bignone, enóloga de Bodega Séptima, y su vino Séptima Gran Reserva 10 Barricas Cabernet Franc 2022 obtuvo la máxima distinción del certamen, elegido entre 62 vinos tintos de alta gama de distintas regiones del país.

The Winemakers es un concurso único en su tipo, donde cada año reúne a los profesionales detrás de las etiquetas más reconocidas de Argentina. El formato es una gran cata a ciegas donde más de cien enólogos degustan, evalúan y puntúan los vinos de sus propios colegas, reconociendo la excelencia calidad y la identidad del vino argentino.

Hipotecas

De acuerdo a la Fundación Tejido Urbano, el crédito hipotecario en Argentina continúa mostrando niveles de actividad elevados y superiores a los de 2024, aunque las últimas estadísticas reflejan un endurecimiento gradual de las condiciones financieras.

En septiembre se registraron operaciones por 345,5 millones de dólares, llevando el acumulado anual a 2.263 millones de dólares y las altas hipotecarias se estabilizan en torno a 4001 con un acumulado anual estimado de 31.500 créditos. El mercado mantiene señales de ajuste moderado.