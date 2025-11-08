Una mesa de diálogo literario, entre autoras y autores, sobre temas cuya deriva alcanza libros, ficciones y análisis, realidades y matices. LIT: Literatura del Litoral, es el nuevo programa que produce Unicanal, junto a Radio UNR; con la participación de autores y actores de Rosario y la región, junto a la conducción de Virginia Giacosa. El ciclo puede verse los miércoles en el sitio oficial de Unicanal (unicanal.unr.edu.ar) y escucharse los sábados a las 21 por Radio UNR. El miércoles pasado se estrenó el primer episodio, y tuvo lugar la presentación para la prensa, junto a responsables creativos y autoridades de la Universidad.

“Es un placer presentar LIT, un ciclo que cruza literatura, identidad y territorio, un espacio donde escritores y escritoras se reúnen para conversar sobre los temas que nos atraviesan como sociedad y como comunidad lectora. Son cuatro episodios, dedicados a las violencias, la locura, las disidencias sexogenéricas, y las infancias”, explicó Virginia Giacosa, y remarcó su agradecimiento al ser invitada a participar del proyecto “en un año tan devastador; para hacer un programa de literatura donde escuchar a escritoras y a escritores de la región. Lo que se van a encontrar con este programa es un gran momento de pausa y de escucha. Algo que pareciera tampoco está sucediendo mucho en estos días. Valoro mucho el tiempo de creación y de producción, para que estas conversaciones cuenten también con textos a los que actores y actrices de la ciudad y la región les ponen el cuerpo y la voz. Y eso lleva un trabajo enorme”.

La presentación de LIT contó con un adelanto a manera de trailer, que incentivó a querer ver y oír más sobre las conversaciones apenas escuchadas, y sobre las dramatizaciones que Giacosa resaltó. Las mesas de diálogo literario que allí pudieron apreciarse, cuentan con las participaciones de Marcelo Britos, Silvina Tamous, Santiago Beretta, María Belén Campero, Carolina Musa, Agustín Alzari, Federico Aicardi, Paula Luraschi, Hernán Camoletto, Morena García, Gabby De Cicco y Cristian “Wachi” Molina. En tanto, las interpretaciones de cuentos, novelas, crónicas y poemas, suman los aportes de Juan Nemirovsky, Laura Copello, María Eugenia De Rosa, Juan Pablo Biselli, Martín Fumiato, Alejandra Molina, Lala Brillos y Omar Serra.

En la presentación estuvieron presentes el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; el director de Unicanal, Héctor Molina; el director de Radio UNR, Lucas Del Chierico; el secretario de Comunicación y Medios de la UNR, Gonzalo García; y la decana de la Facultad de Ciencia Política y RRII, Cintia Pinillos. Bartolacci comentó sobre “la satisfacción que tengo de encontrarnos sobre el fin de este año bravo, a compartir una nueva iniciativa que nos produce mucho gusto, y por muchas razones. En primer lugar, porque me enorgullece representar a una comunidad que tiene la capacidad, muchas veces en condiciones muy precarias, de seguir haciendo cosas tan potentes como las que nos regala Unicanal y el equipo maravilloso que tenemos en toda el área de comunicación. A veces nos preguntamos cómo es que siguen sucediendo muchas cosas muy importantes en el ámbito de nuestra universidad, cuando atravesamos una situación tan delicada, y la respuesta es porque hay una comunidad que tiene ganas de que esas cosas sucedan”.

En segundo orden, el rector de la UNR destacó a “Héctor Molina y todo el equipo de Unicanal, porque están haciendo un gran laburo y es maravilloso que podamos generar esto. Recuerdo que alguna vez soñamos casi incrédulos que pudiera ser factible una herramienta de este tipo. Por supuesto, todavía estamos lejos de lo que soñamos, pero hemos recorrido un gran camino, producto del esfuerzo de un montón de gente que está sintetizado en la persona de Héctor. La idea de hacer una herramienta que permita generar producciones de calidad, que pueda recuperar debates de inclusión, voces, que, en general y por distintas razones, en los medios tradicionales no circulan. Y en términos generales, porque también está el aporte de la radio y de todo el equipo profesional que tenemos, junto al área de comunicación”.

Por su parte, Héctor Molina valoró a “todo el grupo que forma parte de la construcción y la producción de Unicanal, compañeros formados y egresados en la universidad pública. Fue siempre ése el espíritu del proyecto. El lanzamiento de Unicanal surgió de la insolencia, las ganas y el deseo, de haber estado mordiendo durante muchos años algo que queríamos y no podíamos. Cuando Franco asume por primera vez su rol de rector, nos saludamos y lo primero que me dijo fue: ‘Vamos por el canal’. No sabemos muy bien de qué manera, pero lo pusimos en marcha. Y creo que estamos cumpliendo con creces nuestro sueño, nuestro propósito, que tiene que ver con hacer un cruce de contenidos, de actores y actrices, relacionado no solamente con el trabajo histriónico, sino con aquellos temas vinculados con la producción de ciencia, de tecnología, o cuestiones relacionadas con la educación y con el arte. Espero que estemos a la altura de estos sueños, estamos produciendo muchísimo y en un momento tan difícil del país y de los medios, gracias también al amparo que tenemos dentro de nuestra Facultad de Ciencia Política y de nuestra Universidad Pública. Bienvenidos sean nuestros propios contenidos”.

Mario Armas, director del ciclo y parte del equipo de Unicanal, señaló que LIT surgió de una intuición o semilla, que llevé a una reunión con los compañeros y compañeras del canal, y gracias a Florencia Lattuada (productora del programa) se pudo llevar adelante. Tuvo que ver con la idea y la chispa, pero también con lo posible, porque hablamos de los recursos con los que estamos pudiendo realizar, que son muchísimos, pero también se encuentran con los propios límites de la coyuntura. Pero ahí está el ingenio de nosotros y nosotras como comunicadores, de dónde y cómo poder narrar y narrarnos con lo que tenemos. Por su parte, Federico Aicardi, también productor del programa y parte de Radio UNR, subrayó “la generosidad de toda la gente de Unicanal, de invitarme a pensar el programa. Participar fue pensarme como escritor, pero también desde las posibilidades que uno tiene como comunicador, al abrir ciertos espacios para que los escritores y las escritoras de Rosario y la región puedan charlar, porque tienen un montón de cosas para decir. Y uno también se entusiasma con lo que está haciendo, no solo por la calidad, sino porque la gente que participa lo hizo de onda; sin ellos, este programa no existiría. Un programa en donde, si tenemos la libertad de discutir sobre ciertas cosas, es gracias a que está realizado por la Universidad Pública, por Unicanal y por Radio Universidad”.