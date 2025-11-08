Este fin de semana los paisajes de la provincia reciben importantes eventos gastronomicos, ademas de una variada agenda de actividades culturales a las que están acostumbrados los municipios bonaerenses.

Expo Jardín del Salado

Con la participación de expositores de Monte, Cañuelas, General Belgrano y Las Flores llega la primera edición de la Expo Jardín del Salado. Habrá muestra de plantas de interior, aromáticas, nativas, plantines de huerta, frutales, arbustos y herbáceas, además, un ciclo de charlas a cargo de especialistas de cada área y patio de comidas. Será el sábado y domingo, de 10 a 18 hs, en el Vivero Rosales Santa María, paraje «Los Eucaliptus» de Monte.



Feria del Libro y la Cultura

Ayer comenzó la quinceava edición de la Feria del Libro y la Cultura de Torquinst. Se trata de un evento anual autogestivo que busca fomentar la educación por el arte y la promoción de la lectura en la ciudad. Es un encuentro en el que dialogan instituciones educativas, bibliotecas populares, libreros/as, editoriales, artistas, autores/as, y emprendimientos del libro y la cultura en general. Este año el lema será “Un horizonte común”. El evento es gestado, promovido y organizado por vecinos y vecinas de distintas localidades del distrito, sin fines de lucro, con actividades de acceso libre y gratuito. Será sábado y domingo, de 10 a 21 hs, en el Centro Cultural Sierra de la Ventana.

Encuentro de Estatuas Vivientes

Con el acompañamiento y apoyo del Instituto Cultural, este sábado y domingo se desarrollará en nuestra ciudad el 13° Encuentro de Estatuas Vivientes. Habrá un total de 20 funciones de estatuas vivientes locales, provenientes de distintos puntos del país y del Uruguay. Participarán de conversatorios, espectáculos de composición de estatuas, talleres, feria de música y libros. Será el sábado a las 11 hs, en Plaza Villa Loreto, y el domingo a las 11hs, en Plaza Payró del Teatro Municipal. La entrada es libre y gratuita.



Fiesta del Hornero

Con el correr de los años, la Fiesta del Hornero de Cucullú se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los vecinos de San Andrés de Giles. La 13° edición se desarrollará el domingo desde las 10 horas en el predio del Club Atlético Cucullu. Habrá espectáculos musicales, artesanías y patio de comidas. La entrada es libre y gratuita.

Füllsen Fest

La localidad de San José en Coronel Suárez celebra este fin de semana la 10° Füllsen Fest, la tradicional fiesta gastronómica y cultural que rinde homenaje a las raíces alemanas del Volga. Esta décima edición tendrá una amplia propuesta artística, gastronómica y cultural, con más de un centenar de artesanos y food trucks, instituciones locales, un variado patio gastronómico y dos espectáculos centrales de primer nivel: Diego Ríos el sábado y Antonio Ríos el domingo. Sábado desde las 15:30 hs y domingo a partir de las 09 hs, en el Pueblo San José.

Fiesta del Pan

La ciudad bonaerense de Carhué se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Pan, un evento que celebra la esencia del trabajo artesanal, el molino harinero, el sabor compartido y el valor comunitario de este alimento que une a todos los argentinos. Habrá propuestas para grandes y chicos, con la presencia de panaderos, productores locales, emprendedores, artistas y chefs invitados. Será el sábado y domingo desde el mediodía en La Rural de Carhué.

Encuentro de cine argentino

Hasta el martes, la ciudad de Mar del Plata recibe en pleno centro a Fuera de campo, el Encuentro de cine argentino que se realiza en paralelo al Festival de Mar del Plata. Más de treinta películas se proyectan en la pantalla del Teatro Enrique Careras, que se convierte en trinchera y refugio del cine argentino frente a los embates del gobierno nacional por desmantelar la estructura pública del Instituto de Cine. Desde la mañana hasta la noche, con programación en sus redes sociales.

Encuentro de Danzas Folklóricas

Este fin de semana, Brandsen se prepara para una nueva edición del Encuentro de Danzas Folklóricas. Contará con presentacioens de agrupaciones y ballets folclóricos de toda la región y del mundo. En esta XIV edición, la propuesta vuelve a poner el foco en la danza como espacio de encuentro e identidad. Se trata de una edición especial por los treinta años del Taller Municipal de Danzas Nativas. La iniciativa es organizada por un grupo de bailarines que formaron parte del taller a lo largo de su historia, quienes decidieron reunirse nuevamente para celebrar las tres décadas de trayectoria de este espacio cultural. El evento se realizará el sábado y domingo en el Club Social (Larrea 743). Con entrada libre y gratuita, ambas jornadas comenzarán a las 20 hs.

Expo de Autos Clásicos

La ciudad de Veinticinco de Mayo celebra este domingo una exhibición de autos clásicos, que incluirá trofeos, diplomas y sorteos. La entrada será un juguete, nuevo o usado en buen estado. De 10 a 18 hs, en el Club de Pesca de Laguna Mulitas.





Chacinar

Este sábado y domingo Tandil volverá a ser sede del Festival Chacinar, la gran celebración del salame y el cerdo que este año llega a su séptima edición con una propuesta renovada y el desafío de recuperar el récord del salame más largo del mundo. El evento se desarrollará sobre la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia, y contará con una amplia propuesta gastronómica, espectáculos en vivo, actividades para toda la familia y la participación de productores, cocineros y emprendedores locales. Durante el fin de semana se podrán degustar más de 10.000 porciones del tradicional salame gigante, símbolo del festival. Además, habrá fogones con bondiolas, chorizos, pechito, matambre, carré y empanadas, así como foodtrucks con opciones dulces y saladas, patio cervecero y coctelería tandilera. La entrada es libre y gratuita.