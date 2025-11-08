Patricia Bullrich compartió en sus redes una invitación para estudiar la carrera de "investigador del Delito para Profesionales", en una nueva fuerza especial de la Policía Federal dedicada al crimen organizado y delitos complejos.

El flamante Departamento Federal de Investigaciones (DFI), creado por decreto este año, busca emular al FBI estadounidense.

La ministra de Seguridad lo promocionó de una particular manera, con un afiche hecho con inteligencia artificial que la tiene como protagonista.

"¿Querés ser derective? Te buscamos para el DFI", dice el texto que linkea con los afiches del “Tío Sam”, símbolo histórico del patriotismo de Estados Unidos, utilizado para reclutar hombres dispuestos a alistarse como soldados en las fuerzas armadas para los conflictos bélicos, desde la Primera Guerra Mundial en adelante.











