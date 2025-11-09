En un año donde no hay mucho para rescatar, Newell’s se hizo ayer de la victoria más relevante en mucho tiempo. Tres puntos que no le conceden ningún protagonismo grande pero que le dan vida en el fútbol argentino. La lepra se impuso con esfuerzo y oportunismo ofensivo ante Huracán y logró alejarse de las últimas posiciones del descenso. Salió a jugar sin complejos, se propuso desafiar al rival sin temor a cruzar la mitad de cancha y tuvo su mayor mérito en generar situaciones de gol en jugadas que requirieron muy poca gestión de juego.

El Newell’s de Bernardi tiene las mismas herramientas que el equipo de Fabbiani. Pero este Newell’s tiene sanada su autoestima. Y por más que Huracán empezó el partido con ambición de apropiarse de todo en el juego, las respuestas del rojinegro fueron con juego en campo rival.

Esa determinación a no ser menos que el rival le dieron oportunidades a Newell’s. Porque si bien el globo fue mejor en la posesión de la pelota, en los movimientos colectivos la lepra estuvo más equilibrado. Huracán puso varias pelotas en el área de Newell’s en el primer cuarto de hora pero lo que no rechazó la defensa (Cuesta despejó una pelota sobre la línea) lo controló Espínola. Newell’s, en cambio, amenazó con las corridas de Herrera y el buen pie de Guch y Acuña. Y sorprendió a Galíndez desde un saque de arco de Espínola que bajó González para dejar a Herrera frente al arco y marcar el primero con remate cruzado. Un pelotazo, cabezazo y definición. Una receta sencilla que le dio a Newell’s aire para fortalecer su confianza.

Porque el que entró en pánico fue Huracán. El malestar de los hinchas por la irregular campaña se hizo sentir en las tribunas y los nervios dominaron al equipo de Kudelka. Pereyra falló en un pase atrás y dejó a Herrera en carrera frente a Galíndez. Pero el volante leproso se demoró y Pereyra se recuperó. En el ataque siguinte el fondo local no despejó un centro y González sacó una espléndida medivuelta para anotar el segundo en otra muy buena definición.

Bernardi, emocionado, aplaude a sus jugadores.

Los dos goles de ventaja le dieron tranquilidad a Newell’s pero no lo despojó de la tensión de jugar por no perder la categoría. En el segundo tiempo el equipo de Bernardi sacó provecho del nerviosismo generalizado de Huracán. Porque si bien por momentos el partido fue un monólogo del local con la pelota, Espínola no tuvo ninguna acción de mayor exigencia. El arquero leproso controló todas las pelotas que llegaron por arriba, dejó pasar las que se iban a fuera y los cambios que propuso Bernardi fueron aumentando los esfuerzos dedicados a la marca. El árbitro añadió cinco minutos pero en el banco rojinegro se vivieron con serenidad. Newell's jugó ayer con una convicción que no se lo conocía y encontró un triunfo que le devuelve la ilusión de preservar su pertenencia en la máxima categoría.

0 Huracán

Galíndez

Guidara

Pereyra

Paz

Lescano

Waller

Pérez

Ojeda

Sequeira

Miljevich

Giménez

DT: Frank Kudelka

2 Newell’s

Espínola

Montero

Salcedo

Cuesta

Sosa

Luciano

Guch

Regiardo

Acuña

Herrera

González

DT: Lucas Bernardi

Goles: PT: 26m Herrera (N), 35m González (N).

Cambios: ST: Desde el inicio Bisanz y Ramírez por Pérez y Sequeira (H), 16m Gil y Abila por Giménez y Waller (H), 19m Mosquera y Banega por Guch y Herrera (N), 25m Lollo por Luciano (N), 33m Fernández y García por Acuña y González (N), 34m Peralta por Guidara (H),

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Huracán