La novela La borra apretada del sueño, de la escritora argentina Flor Canosa acaba de obtener el 18vo Premio Tristana de novela fantástica del ayuntamiento de Santander, España.​ El jurado, presidido por Espido Freire y compuesto por Marta San Miguel, David Roas y José Ángel Zapatero, con Regino Mateo como secretario, decidió por unanimidad otorgar el premio a esta novela, seleccionada entre las 350 obras presentadas al certamen.

La acción de la novela se desarrolla en los periodos previos y posteriores a la Batalla de Caseros y dialoga con la tradición del "gótico rosista" que da inicio a la literatura de ficción argentina, con obras como "El matadero", "Amalia" o los cuentos de Juana Manuela Gorriti. El horror de la imaginería rosista, la magia negra, la ciencia y la fe, junto a la violencia de la época, sirven de escenario para una historia fantástica que indaga los conflictos sociales de un país en ciernes.

En esta novela, Canosa hibrida géneros y reescribe la figura del zombi con elementos de novela histórica, erotismo, horror corporal y melodrama.

El acta del jurado destaca "el rico lenguaje literario y la calidad de una obra personal e inteligente, capaz de crecer desde la tradición transformando y sumando géneros".

Flor Canosa también ganó el Premio X de Novela Contemporánea de Editorial El Cuervo de Bolivia en 2015 con su novela Lolas que acaba de ser traducida al italiano y publicada por editorial Tempesta, de Roma. También publicó la distopía Pulpa en 2019 y Los accidentes geográficos en 2021, ambas con editorial Obloshka. Pulpa fue publicada también en España, Chile y traducida al italiano por Gianni Barone para editorial Neo.

En 2022 publicó La segunda lengua materna novela cyberpunk con la que fue nominada al Premio Filba-Medifé de 2023 y al Premio Celsius de la Semana Negra de Gijón (España). Este año, La tercera aberración novela fantástica y de horror ambientada en la dictadura militar, fue publicada por Fondo de Cultura Económica en su colección Tierra firme.

La novela ganadora del Premio Tristana 2025 será publicada por editorial Menoscuarto de España y la autora la presentará en 2026 en la Feria del Libro de Santander.