* La segunda temporada de One Piece ya está a la vista. La épica aventura de piratas surgidos del manga podrán verse desde el 10 de marzo por Netflix. Esta vez Luffy (Iñaki Godoy) y los Sombreros de Paja zarpan hacia la extraordinaria Gran Ruta, una legendaria franja de mar donde el peligro y la maravilla les esperan a cada paso. La adaptación live action de One Piece está basada en la serie de manga más vendida de todos los tiempos en Japón, creada por Eiichiro Oda, con más de 100 volúmenes y 500 millones de copias vendidas en todo el mundo. Y habrá un tercer botín puesto que se confirmó una nueva temporada.

* Natasha Lyonne será parte de la tercera temporada de Euphoria (HBO Max). La pelirroja debilidad de Muñeca rusa y Poker Face estará haciendode las suyas en la serie de Sam Levinson protagonizada por Zendaya. En el elenco ya estaban confirmados Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Sharon Stone y la española Rosalía. La banda sonora de la tercera temporada estará a cargo de compositores Hans Zimmer y Labrinth. El estreno de la saga de los –ya no tan- adolescentes está prevista para el segundo trimestre de 2026.





* El drama The Last Thing He Told Me, protagonizado y producido por Jennifer Garner, tendrá segunda temporada. Basada en la novela de Laura Dave, y con Reese Witherspoon como productora, sigue una historia familiar picante donde hay lugar hasta para el ex Game Of Thrones Nikolaj Coster-Waldau. Quien encarnara al pérfido Jaime Lannister aquí es un hombre con varios esqueletos en el armario. Tras estar prófugo por cinco años, reaparece en la vida de su mujer e hija. Ahora los tres se embarcan en una carrera contrarreloj antes de que el pasado los alcance. ¿Qué es lo último que le dirá ahora?

El personaje





Fede de Atasco (Edu Soto). En esta “Autopista al sur” española, una urbe entra en pausa por un gigantesco caos de tránsito. Están los ladrones que no llegarán a tiempo a su robo, el conductor de ambulancia buscará desesperadamente un baño y el operario de una grúa con el peor sentido de la oportunidad posible para el amor. Ya se lo puede ver por Flow.