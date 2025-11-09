El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, convocó a su partido para definir el rumbo a seguir, en un contexto de creciente distanciamiento con el gobierno de Javier Milei. La reunión es la despedida de fin de año del Consejo Nacional, pero el foco estará en el análisis de los resultados de las últimas elecciones legislativas y el debate interno entre respaldar a La Libertad Avanza o reintegrar la propia fuerza. Será este miércoles 12 a las 10 de la mañana, en la sede central del PRO en el barrio de San Telmo.

Entre Macri y Milei la tensión se volvió evidente tras un reciente encuentro donde, según confirmó el expresidente, "no lograron ponerse de acuerdo" en varios puntos. Además, Macri cuestionó la aceptación de renuncia del exjefe de Gabinete Guillermo Francos para ser reemplazado por Manuel Adorni, figura que el exmandatario calificó como "sin experiencia".

Las diferencias entre ambos bloques no son nuevas. Durante las legislativas porteñas el pasado 18 de mayo una de las figuras más importantes del espacio macrista, Silvia Lospennato, se enfrentó a Milei por la caída del proyecto de ‘Ficha Limpia’. Tras el rechazo a la reforma, la diputada declaró haber perdido toda la confianza en el presidente, y lo acusó de haberla defraudado. Sin embargo, entre ambos espacios se oficializó una lista única en las elecciones de septiembre, en la provincia de Buenos Aires.

Aunque existe un consenso en respaldar al presidente en el Congreso, las figuras más importantes del espacio, como el propio Macri, Martín Yeza (titular de la Asamblea) y María Eugenia Vidal (cabeza de la Fundación Pensar), manifestaron la necesidad de consolidar al partido como una "opción de alternancia". Esta estrategia implica comenzar la preparación para el escenario post-Milei, asegurando que el PRO esté listo cuando el modelo libertario se agote.

El quiebre con LLA se suma a las tensiones con el sector que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El Consejo Directivo del PRO ya no incluye a dirigentes bullrichistas. Un ejemplo es el diputado nacional Damián Arabia, quien fue expulsado. Según el legislador denunció en sus redes sociales, la medida se tomó porque consideraron que "había elegido otro camino".

Ocho de los 26 miembros del PRO, que esperaban conservar después del 10 de diciembre, ya se unieron a La Libertad Avanza. La migración de figuras, como el nuevo ministro del Interior Diego Santilli, ejemplifica cómo LLA absorbió parte de la dirigencia amarilla. Se estima que el bloque de Diputados del PRO podría reducirse a 15, pero esperan compensar las bajas con posibles reincorporaciones, como la de Verónica Razzini.

Aún no trascendieron nombres pero a la reunión de este miércoles se espera que asistan figuras importantes. Algunos de los posibles asistentes son Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en Diputados, y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El partido amarillo se encuentra en un proceso de redefinición y debate interno sobre su identidad y estrategia a futuro, por lo que el Consejo analizará la planificación del partido, con el objetivo de definir el rol del PRO durante la gestión de Milei.