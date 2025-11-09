La cuarta cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) se inauguró este domingo en la ciudad colombiana de Santa Marta, en medio de la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe, con un mensaje compartido: la defensa de la democracia, la soberanía y el derecho internacional frente a los nuevos autoritarismos globales.

El presidente cGustavo Petroalianza políticafrenar la barbarielevantar una voz común frente al despotismo y la guerrareconstruir una “democracia global” imperiodespotismoDonald Trump