Romina Sánchez (25) fue asesinada a tiros en Villa Gobernador Gálvez, localidad santafesina ubicada a 10 kilómetros del microcentro de la ciudad de Rosario. La policía detuvo a su pareja como presunto femicida y a otras tres personas sospechadas de encubrir el crimen.

Los familiares de la víctima habían señalado a su expareja, Ezequiel Damián P., de 33 años, como principal sospechoso. Fue el último implicado en ser detenido --horas después del asesinato-- cerca del Centro Municipal Distrito Noroeste. Cuando la Policía intentó detenerlo, comenzó a correr por las vías del tren y luego se metió en una zona de viviendas, donde finalmente lograron capturarlo tras un operativo cerrojo.

La Policía de Acción Táctica había encontrado el cuerpo de la víctima en la intersección de las calles Bordabehere y Alfonsín tras una alerta inicial. Había un móvil patrullando que escuchó disparos y hubo al menos un llamado al 911 indicando la presencia del cuerpo tirado en la calle. Al mismo tiempo, una ambulancia se desplazó rápidamente para asistir a la mujer, pero a los pocos minutos confirmaron su muerte por la gravedad de las heridas.

El fiscal a cargo de la causa, Alejandro Ferlazzo, de la unidad de Homicidios Dolosos --una rama de la Policía de Investigaciones (PDI)--, solicitó la recolección de pruebas por el gabinete criminalístico. Según los testimonios recolectados, el presunto asesino habría huido con otro joven --Alejandro Enrique P., de 25 años-- hacia la zona del arroyo Saladillo, en la dirección del barrio Las Flores.

Por esto, la Policía realizó un operativo en la zona y cerca de la medianoche detuvo en Flor de Nácar y Calle 513 al sospechoso, que se desplazaba en una moto azul, una Motomel 110cc. Por las descripciones de los testigos iniciales, reconocieron a Alejandro Enrique P, el presunto cómplice.

El joven intentó huir en una moto, pero perdió el equilibrio y fue apresado. Junto a él estaba Roberto Adrián P., de 35, quien intentó ocultarse en una de las casas, pero fue perseguido por los agentes y arrestado junto con la otra propietaria del inmueble: Micaela Alejandra C., de 43 años. Ese fue uno de los motivos de su detención.

Dentro del hogar, los policías encontraron un revólver calibre 38 cargado y cuatro cartuchos, escondido debajo de un colchón. Estos objetos fueron incautados bajo la sospecha de que ésta fue el arma homicida. Por esto, las otras dos personas fueron detenidas.

Aquí también el fiscal ordenó realizar peritajes fotográficos, levantamiento de rastros, relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios. Así, también encontraron un arma de fuego de fabricación casera, once cartuchos calibre 12 y una motocicleta adulterada.

La investigación busca determinar la mecánica del ataque y el móvil del asesinato. El cuerpo de la víctima será remitido al Instituto Médico Legal para ser sometido a una autopsia y determinar si el arma secuestrada fue la usada para este crimen. Según los testigos, antes del asesinato la pareja habría discutido por dinero: la mujer quería que le diera dinero para sus hijos, a lo que el hombre se negaba. El acusado tendría antecedentes de violencia de género, pero eso está todavía en investigación.