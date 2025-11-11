De aprobarse el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el Estado podría pagar más de 5 billones de pesos en concepto de pago retroactivo de "deuda" a las empresas de distribución eléctrica, ya que en su artículo 74 habilita la compensación a las compañías por supuestos ingresos no percibidos durante los distintos congelamientos de precios que ocurrieron desde enero de 2002 hasta hoy.
En carácter de "deuda" por ingresos "no percibidos" de 2002 hasta hoy
Presupuesto 2026: un artículo habilita el pago retroactivo a distribuidoras eléctricas por el congelamiento de precios
Desde la Defensa de Usuarios y Consumidores explicaron que las empresas no iniciaron medidas legales y que fue una decisión del Ejecutivo. Además, cuestionaron el proyecto en materia energética en general: "El objetivo es eliminar subsidios", señalaron.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.