Diego Santilli anota, asiente, promete elevar cada pedido a Luis “Toto” Caputo. Este lunes fue el turno de Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), dos mandatarios aliados del Ejecutivo, pero con agendas cargadas de reclamos. Obra pública, deudas previsionales y fondos educativos volvieron a dominar la conversación, en un clima de cortesía política y expectativa contenida.