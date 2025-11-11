Diego Santilli anota, asiente, promete elevar cada pedido a Luis “Toto” Caputo. Este lunes fue el turno de Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), dos mandatarios aliados del Ejecutivo, pero con agendas cargadas de reclamos. Obra pública, deudas previsionales y fondos educativos volvieron a dominar la conversación, en un clima de cortesía política y expectativa contenida.
Segunda jornada de reuniones en la Rosada
Santilli escuchó a Orrego y Llaryora: el diálogo con las provincias arranca con reclamos
El futuro ministro del Interior recibió a los gobernadores de San Juan y Córdoba. Las provincias esperan respuestas antes de que el Presupuesto 2026 llegue al Congreso.
