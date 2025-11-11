La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, ayer una serie de allanamientos en zona norte de la ciudad Rosario en el marco de una causa que investiga el homicidio de Nahuel Fernando Brule (36), ocurrido el pasado 29 de septiembre en barrio Nuevo Alberdi. Fue detenido un joven de 27 años, quien habría sido el autor material del hecho.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la PDI con la colaboración de grupos tácticos y de irrupción de la Policía de Santa Fe, y dispuestos por el fiscal a cargo, Patricio Saldutti, de la Fiscalía de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las medidas se desarrollaron en siete domicilios ubicados en Benito Álvarez al 2800 (3); Luzarriaga al 2700 (3) y Calderón al 4100, todos de Rosario. En los operativos, los efectivos detuvieron a Alan Rodrigo P. (27), quien quedó a disposición de la Justicia; y secuestraron 18 teléfonos celulares y cuatro elementos corto punzantes, uno de los cuales podría ser el arma utilizada por el sindicado.

Según la investigación, el hecho se originó en una reunión social en una vivienda ubicada en Matheu y Luzarriaga, donde la víctima habría mantenido una discusión con Alan Rodrigo P. En medio del altercado, Alan P., habría agredido a Brule con un arma blanca, provocándole una herida mortal en el pecho.

A partir de tareas investigativas y relevamientos de campo, los agentes lograron establecer la identidad del presunto autor y los lugares frecuentados por las personas involucradas, lo que derivó en la solicitud y la concreción de siete órdenes de allanamiento.