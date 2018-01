“Como era un proveedor de la obra social de Víctor Santa María, entonces seguro era un negocio de Santa María. Esa es la vergonzosa conclusión que sacan.” Así resumió el dirigente Alberto Fernández las denuncias publicadas hoy en La Nación y Clarín contra Víctor Santa María. “¿Blanqueo de dinero en Suiza? Habría movido fondos por 1,9 millones de dólares”, afirma la tapa de La Nación en referencia al Presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, Secretario General de Suterh y director del grupo Octubre, al que pertenece Página12, medio que reveló en agosto de 2017 el blanqueo de los familiares, amigos, allegados al presidente Mauricio Macri y funcionarios por más de 132 millones de dólares.

“Si hay que investigar a un proveedor de la obra social de Víctor Santa María porque blanqueó dinero, ¿quién investiga al hermano del presidente por la plata que blanqueó? ¿Por qué en ese caso la familia del presidente actuaría de acuerdo a la ley y en este otro caso, que no se sabe quién es, no?”, continuó Fernández y agregó: “Generalmente el que blanquea dinero como el que blanqueó el hermano del presidente lo hace por haber defraudado al Estado durante años. ¿Por qué no investigan a alguien que blanqueó 35 millones de dólares? La Justicia no mide con la misma vara. Y en algunos casos se justifica con un simple ‘cumplió con la ley’. Si quieren investigar, investiguemos a todos. Pero lo que no se puede es ir sobre unos y sobre otros no”. "Hoy Clarín encima lo pone a Santa María como un heredero de sindicatos como Balsero para pegarlo a él, es de una desvergüenza", analizó el ex jefe de Gabinete en diálogo con “Un poco más” (AM 750). En ese mismo programa Taty Almeida -Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora- expresó su solidaridad con el gremialista y diputado del Parlasur: “Todo mi cariño y apoyo, querido Víctor, no estás solo”.

No fueron las únicas voces que se manifestaron sobre este tema. “Clarín publica hoy un nuevo informe de la Unidad de Información Financiera denunciando supuestas operaciones en Suiza de lavado de dinero. La denuncia judicial no tuvo notificaciones formales sino que solamente trascendió a partir de medios oficialistas. A escasas semanas del tratamiento por parte del Poder Legislativo de la reforma laboral tan ansiada por el gobierno como presionada por el FMI, no sorprende que embistan contra una figura de relevancia política tanto para el peronismo como para la dirigencia sindical”, analizaron en un comunicado desde La Cámpora.

"Clarín y Héctor Magneto preparan otra embestida para intentar silenciar las voces disidentes a este modelo de ajuste y represión. Nos solidarizamos con Santa María", tuiteó a su vez el diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Por su parte Agustín Rossi, diputado nacional y ex ministro de Defensa analizó ““La persecución del Gobierno contra Víctor Santa María es parte de la escalada contra la dirigencia política y gremial opositora. No es ajeno a esto, el intento del gobierno, de tratar la reforma laboral en febrero, ni tampoco la pertenencia de Página 12 y AM750 al SUTERH”.

