La campaña contra el titular del PJ porteño, del gremio Suterh y del Grupo Octubre Víctor Santa María realizada ayer en las ediciones Clarín y La Nación recibió el repudio de dirigentes políticos y sociales. Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresó que el dirigente político y gremial tenía todo su “cariño y apoyo, querido Víctor, no estás solo”. El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, expresó su solidaridad y advirtió que la campaña busca el cierre de los medios opositores. “Clarín y Magnetto preparan otra embestida, para intentar silenciar las voces disidentes a este modelo de ajuste y represión”, sostuvo. También el jefe del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, consideró la persecución a Santa María como “parte de la escalada contra la dirigencia política y gremial opositora. No es ajeno a esto el intento del gobierno de tratar la reforma laboral en febrero, ni tampoco la pertenencia a PáginaI12 y AM750 al Suterh”. El ex canciller Jorge Taiana consideró que formaba parte del intento del gobierno de “acallar a los medios críticos y perseguir a los dirigentes que se oponen a las políticas antipopulares de ajuste y exclusión”. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández se preguntó “¿Por qué no investigan a alguien que blanqueó 35 millones de dólares?”, en referencia a Gianfranco Macri, el hermano del presidente, y agregó que “la Justicia no mide con la misma vara”.