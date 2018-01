El ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, evaluó que la mejor alternativa para el peronismo es la unidad, en línea con las declaraciones recientes de otros referentes de esa fuerza política. Desde Valeria del Mar, Randazzo pidió que se abra un espacio de diálogo dentro del partido, que incluya a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

“Hay que ir todos juntos y acompañar al que salga del consenso o de las primarias. Yo mantengo lo que digo", aseguró en una entrevista con Infobae desde el balneario bonaerense de Valeria del Mar. En ese espacio, ubica al ex intendente de Tigre, a los intendentes bonaerenses, gobernadores y a la ex presidenta. "Hablemos todos de todo y acompañemos al que salga de ahí", señala.

A pesar de que se haya distanciado del kirchnerismo tras las elecciones de 2015 y que se haya negado a formar un frente común en las últimas elecciones legislativas, el ex ministro aseveró que “nunca” se movió del peronismo y que “siempre” se sintió dentro del partido. "A mí no me unge nadie, la gente es la que elige, por eso estoy a favor de dirimir las cosas en las primarias", puntualizó.

Recientemente, el flamante presidente del PJ Bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, había prometido que su mandato comenzaba con “un nuevo proceso de unidad, de renovación”. Apenas ayer, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde también había resaltado que CFK tanía “muchas ganas de construir un gran frente electoral”, mientras señalaba que era “el momento de reconstruir el PJ”.