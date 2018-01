Se acumulan las buenas noticias relacionadas con David Byrne. A la anunciada participación en el Lollapalooza de este año en San Isidro (actuará el domingo 18 de marzo) se sumó el sideshow que dará en el Teatro Gran Rex el lunes 19. Ahora, el músico escocés puso la frutilla en la torta con el lanzamiento de American Utopia, su primer disco solista en 14 años, que ya puede escucharse en Spotify y Apple Music y en breve tendrá edición física. El músico dio primero un adelanto con “Everybody’s Coming to My House”, coescrita por su viejo socio de aventuras musicales Brian Eno. “Estas canciones no describen un lugar imaginario o posiblemente imposible, sino que intenta retratar el mundo en el que vivimos”, señala Byrne en su sitio web. “Sospecho que muchos de nosotros no estamos satisfechos con ese mundo, el mundo que nosotros mismos hemos creado. Miramos alrededor y nos preguntamos ‘bueno, ¡tiene que ser así? ¿No hay otra manera?’ Estas canciones tienen que ver con esa mirada y esa pregunta.”