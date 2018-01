Mar del Plata será escenario del primer Superclásico del año el domingo 21 de enero, pero también tiene grandes chances de ser el escenario en el cual Boca y River diriman el 14 de marzo el primer campeón del 2018. Según informó Alex Ganly,director de Eventos de la empresa Torneos, Boca y River podrían disputar en el José María Minella la Supercopa Argentina, que juegan el ganador del torneo de Primera División –el Xeneize– y el titular de la Copa Argentina –el Millonario–.

Esta será la segunda vez en la historia que Boca y River jueguen una final por un título. La primera se llevó a cabo en diciembre de 1976 en la cancha de Racing, por el Campeonato Nacional de ese año. La ganó él Xeneize por 1-0, con un gol de tiro libre de Rubén “Chapa” Suñé.

Mientras avanzan estas definiciones, el plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto siguió con la pretemporada en el Hotel Sofitel de Los Cardales.

Los jugadores realizaron una serie de trabajos con pelota y tareas físicas por la mañana y luego fueron licenciados hasta hoy, cuando volverán a practicar en doble turno, a las 9 y a las 17. Fernando Gago y Darío Benedetto, quienes están en plena recuperación de sus lesiones, hicieron una tarea diferenciada, en tanto Lisandro Magallán abandonó la concentración por el fallecimiento de su padre.

Por su parte, River entrenó en Miami, con la presencia de Lucas Pratto en el turno vespertino. El goleador no entrenó por la mañana porque había arribado a la ciudad estadounidense en la madrugada y se quedó descansando en el hotel. Hoy el plantel que dirige Marcelo Gallardo tendrá el primer ensayo de fútbol, en los campos de deporte de la Universidad Central de la Florida, ante Miami United FC, un conjunto de la tercera división de la liga local. Para ese encuentro, el Muñeco paró una alineación que no confirmó. Los once serían Bologna; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Saracchi; I. Fernández, Ponzio, E. Pérez, G. Martínez; Scocco, Borré.