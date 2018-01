Cuando recupere la libertad “voy a seguir militando”, aseguró Milagro Sala desde la vivienda en la localidad jujeña de El Carmen donde cumple prisión domiciliaria desde fines del año pasado. Durante una entrevista en el programa de Víctor Hugo Morales, la dirigente volvió a referirse a la piscina trucha que inauguró Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires: “Si nosotros hubiéramos hecho esa broma, habríamos estado en todos los programas y nos hubiesen dicho que jugamos con la dignidad de los que menos tienen”, comparó Sala y djo que los macristas "nos siguen tomando por tontos".

“Creen que somos ignorantes, que nos tenemos que conformar con las cosas que nos dan, y encima aplaudirlos”, lamentó la líder de la Tupac Amaru, a la vez que acusó a las administraciones del PRO de “no saben gobernar”.

“Las organizaciones sociales demostramos lo que se puede redistribuir, urbanizar barrios, construir fábricas y también polideportivos”, agregó para recordar las 18 piscinas públicas que la Tupac Amaru construyó cuando ella estuvo al frente del día a día de las cooperativas de trabajo.

La dirigente consideró, además, que el hecho de que el gobernador jujeño haya ido semanas atrás al barrio Alto Comedero para reinaugurar las piletas públicas que la Tupac instaló es una muestra de que “empieza a reconocer las obras que hicimos”. “Antes, de delincuente, chorra y corrupta, no me bajaba”, bromeó.

“Eso sí –agregó-, donde estaba el sector de los baños puso una comisaría. Ahí se demuestra el odio visceral que tiene hacia los que menos tienen.”

También, cuestionó el autoritarismo de la administración de Morales, y lo acusó a él de promover su encarcelamiento. “No quieren piedras en el camino, pero yo soy una roca”, figuró. “Y el día que recupere mi libertad voy a seguir militando. No me voy a ir a la casa. No me están bajoneando, me están fortaleciendo”, concluyó.

El audio de la entrevista: